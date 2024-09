Teatri di Bari: Il piccolo principe di Teresa Ludovico in scena in Giappone

BARI - Torna in scena a Tokyo, dopo il debutto da tutto esaurito nel 2022/23 lo spettacolo Cisanà Ogisamá, riadattamento teatrale del Piccolo Principe curato dalla regista pugliese Teresa Ludovico.Palcoscenico per il lavoro firmato dalla direttrice artistica del TRIC Teatri di Bari, è ancora lo Za Koenji Public Theatre della capitale nipponica, dove andrà in scena a partire da venerdì 27 settembre con una replica dedicata alle scuole, per poi aprirsi al grande pubblico da sabato 28 settembre. A ottobre sarà in scena al Kurume City Plaza di Kurume. Si conferma così il sodalizio artistico con il celebre teatro giapponese: Cisanà Ogisamá è il suo terzo lavoro prodotto dallo Za Koenji, figlio di oltre 20 anni come artista residente nei teatri pubblici nipponici, dove la Ludovico continua a presentare opere di alta qualità che suscitano l'immaginazione di un pubblico di tutte le età.Dopo ‘Pinocchio’ la regista originaria di Gioia del Colle è tornata a confrontarsi con un grande classico della letteratura come ‘Il Piccolo Principe’ di Saint-Exupéry, apprezzato a livello internazionale da 80 anni, tradotto e pubblicato in oltre 200 lingue. Il Piccolo Principe di Teresa Ludovico nel suo viaggio sulla terra si trova di fronte ai grandi temi del nostro tempo (cambiamenti climatici, carestia, deforestazione, guerre…) e, ai vari personaggi che li rappresentano, pone loro domande. “’L’essenziale è invisibile agli occhi’ - dice l’autrice - è stata la frase guida per immaginare la messa in scena. Uno spazio vuoto, pochi elementi scenici e sette attori /danzatori per farci riflettere sul senso della vita, sul significato dell’amicizia e sulla capacità di vedere la bellezza delle cose semplici”.