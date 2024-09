Nasce il Sant’Agata Film Festival dedicato al Maestro Ettore Scola

Nasce il Sant’Agata Film Festival, che animerà lo splendido borgo pugliese di Sant’Agata di Puglia (FG) dal 25 al 29 settembre. Il Festival è dedicato al Maestro Ettore Scola che, proprio nei vicoli, nelle piazzette e nel Castello del paese, che saranno location del Festival, ha passato gli anni della sua adolescenza. Diretto dal regista Francesco Colangelo e il produttore Giampietro Preziosa, il Sant’Agata Film Festival celebrerà la magia della settima arte con proiezioni, incontri, masterclass.

Un concorso di cortometraggi sarà al centro della kermesse. Le opere, ispirate al legame col territorio in tutte le sue declinazioni, si contenderanno l’Ettore Scola Award, assegnato da una giuria composta dai registi Marco Simon Puccioni e Franco Angeli, il montatore Marco Spoletini, l’attrice Selene Caramazza e la sceneggiatrice Heidrun Schleef. Per ricordare il grande regista di pietre miliari del grande schermo, come C’eravamo tanto Amati, Brutti, sporchi e cattivi e la Famiglia, sarà presenta anche la figlia Silvia Scola che presenterà il libro, di cui è co-autrice, Chiamiamo il Babbo – Ettore Scola. Una storia di Famiglia, edito da Rizzoli. Infine, una mostra fotografica a lui dedicata, con inediti ritratti di famiglia.

I Lungometraggi saranno, invece, i protagonisti degli eventi speciali con incontri con i registi o i suoi protagonisti. Tra i primi annunciati, Zamora di Neri Marcorè, che racconterà il suo debutto dietro la macchina da presa e Giorni Felici di Simone Petralia, che sarà presente insieme alla protagonista Anna Galiena. Sarà proiettato anche Il silenzio Grande di Alessandro Gassmann, di cui Marco Spoletini ha curato il doppiaggio. E infine Il filo invisibile di Marco Simon Puccioni.

Atteso anche Alessandro Preziosi per una delle masterclass a cui parteciperanno ragazzi studenti di scuole di cinema (le altre saranno tenute dai giurati Puccioni, Spoletini e Schleef) alla fine delle quali presenteranno il progetto per un corto da girare a Sant'Agata nel 2025. Raimovie acquisirà i diritti di quello che sarà ritenuto il vincitore, per mandarlo poi in onda sul canale.

Il Sant’Agata Film Festival nasce da un’idea del Sindaco del Comune di Sant’Agata di Puglia, Pietro Bove, che, insieme alla sua Amministrazione, ha fortemente voluto una manifestazine sul territorio dedicata al cinema e intitolata a Scola per ricambiare il sentimento che lo stesso regista, simbolo della commedia all’Italiana, ha avuto per la loro cittadina nei dolci anni della sua gioventù.