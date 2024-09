'Cube Labs', Cartilago riceve il secondo brevetto in Usa per terapie rigenerative per l'osteoartrite

LECCE – Cube Labs S.p.A. ("Cube Labs" o la "Società") - venture builder italiano nel settore delle tecnologie healthcare e quotata sul mercato Euronext Growth Milan, segmento Professionale - annuncia che l'Ufficio Marchi e Brevetti degli Stati Uniti (USPTO) ha accolto la seconda domanda di brevetto da parte di Cartilago, startup di medicina rigenerativa in fase clinica fondata e controllata da Cube Labs. – Cube Labs S.p.A. ("Cube Labs" o la "Società") - venture builder italiano nel settore delle tecnologie healthcare e quotata sul mercato Euronext Growth Milan, segmento Professionale - annuncia che l'Ufficio Marchi e Brevetti degli Stati Uniti (USPTO) ha accolto la seconda domanda di brevetto da parte di Cartilago, startup di medicina rigenerativa in fase clinica fondata e controllata da Cube Labs.





Il brevetto, rilasciato il 10 settembre 2024 con il numero US 12.084.471, integra quello concesso nel giugno 2023 (n° US 11.685.760) e riguarda le soluzioni iniettabili delle molecole rigenerative dermiche e condroprotettive sviluppate da Cartilago. Il brevetto fornisce alla società un’aggiuntiva protezione ad ampio spettro per le applicazioni nell'osteoartrite e nelle patologie correlate in un mercato chiave, rafforzando ulteriormente il portafoglio brevetti dell’azienda.





Filippo Surace, CEO e fondatore di Cube Labs, ha commentato: "L’ottenimento di questo secondo brevetto rappresenta un risultato fondamentale per Cartilago, in quanto amplia una protezione cruciale per le nostre innovative tecnologie modificanti la malattia nel campo dell’osteoartrite e della rigenerazione dermica, estendendola alla somministrazione per via iniettiva, permettendoci di avanzare verso la commercializzazione".





Anche questo secondo brevetto appartiene alla seconda famiglia di brevetti di Cartilago e riguarda la tecnologia per le terapie in fase di sviluppo per l'osteoartrite e le patologie correlate, che stimola la produzione di nuovo tessuto cartilagineo, la generazione di matrice extracellulare e collagene e la produzione endogena di acido ialuronico. Altre domande di brevetto sono in corso in Europa, Cina e Giappone.





La tecnologia principale nella pipeline di Cartilago è un trattamento trasformativo e modificante la malattia per l'osteoartrite. Inoltre, nel novembre 2022 l'azienda ha annunciato i risultati di uno studio clinico che conferma l'efficacia della molecola proprietaria Regen Longevity nella riduzione delle rughe perioculari.