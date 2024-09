Nel mondo di Hado Spa: l'intervista all'imprenditrice Stefania Amatruda

MLANO - Nella zona dello shopping milanese, Corso Buenos Aires, sorge il centro benessere Hado Spa, un posto speciale con trattamenti che regalano al corpo nuova linfa vitale con prodotti ricercati e studiati per ogni tipologia di pelle. Hado spa è un luogo in cui è possibile evadere attraverso un percorso fatto di dolci sperimentazioni di colori, profumi, manualità, purezza dei prodotti e sensazioni indimenticabili. Hado spa si trova all’interno dell’Hotel Cristoforo Colombo ed è dotata di ingresso indipendente. Abbiamo avuto il piacere di intervistare la Direttrice di Hado Spa, Stefania Amatruda.

Sei arrivata come direttrice quanti anni fa?

Ho iniziato questa esperienza all'interno dell' hotel prendendo in gestione i rami d'azienda, esattamente diciotto anni fa. Molti ospiti dell'albergo, apprezzano che all'interno della struttura ci sia una Spa. E' una posizione strategica che ti permette di lavorare con persone che arrivano da ogni parte del mondo.

Quali sono i trattamenti che troviamo all'interno di Hado Spa?

Si basano molto sul benessere della persona. La Spa è costituita da cinque aree dove si effettuano trattamenti al viso, massaggi e percorsi dedicati alla coppia. All'interno troviamo la piscina rilassante, che non è una Jacuzzi ma bensì era stata ideata come piscina salina a livello termale ma, nel tempo, corrodeva i marmi e abbiamo dovuto sostituirla con un'acqua normale. Abbiamo la sauna, il bagno turco, doccia emozionali e cascata di ghiaccio per chi fa la sauna e il ghiaccio è fondamentale per riattivare la circolazione del sangue, e poi c'è l’hammam. Qui a Milano ce l'hanno in pochi. Per la coppia c'è il trattamento ‘You and me’, dove viene fatto un total body scrub in hammam, poi vengono messi nella cabina dedicata alla coppia, un'ambiente caldo e coccoloso, con lettini ad acqua con cromoterapia riscaldati. Viene fatto un massaggio di quaranta minuti rilassante, a meno che il cliente non abbia una richiesta diversa particolare, e una skincare profonda con maschera viso e ci abbiniamo anche un aperitivo con calice di prosecco e frutta fresca. Con i nostri clienti cerchiamo di essere accoglienti. e di lasciare a loro un'emozione unica e speciale. Oggi le persone hanno bisogno di questo tipo di attenzioni, di sentirsi coccolati.

Rispetto ad anni fa è cresciuto il business plan?

Purtroppo noi, come penso altri imprenditori come me, sicuramente il Covid è stata una grande batosta. Non è stato facile ricominciare. Devo dire che durante i vari periodi dove noi come attività - non come spa, ma anche solo come attività di trattamenti e massaggi - potevamo lavorare e la proprietà mi è venuta incontro facendomi comunque aprire, anche se l'hotel era chiuso. Siamo riusciti a mantenere un buon rapporto con la nostra clientela. Il nostro obiettivo è di fidelizzare la persona e gli ospiti dell’hotel. Infatti, molti di loro, tornano da noi perchè sono stati bene e noi siamo fieri di ciò. Chi fa questa professione deve avere, oltre che una grande preparazione, anche molta passione e riuscire a soddisfare le esigenze del cliente.





