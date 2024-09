Neonata abbandonata al Perinei, attivata una catena di solidarietà

ALTAMURA - Una neonata di soli 2 giorni, non riconosciuta dalla madre, è ora affidata alle cure del personale medico dell'ospedale Perinei. La piccola, a cui è stato dato il nome Laura in onore dell'ostetrica che ha assistito la donna durante il parto, è al centro di una commovente catena di solidarietà che si è attivata sui social network.

Cittadini e utenti online stanno mobilitandosi per donare body, giocattoli e altri beni di prima necessità, assicurandosi che alla neonata non manchi nulla. Intanto, come previsto dalla legge in questi casi, la Direzione medica di presidio ha già informato le autorità competenti, che stanno seguendo la procedura per garantire alla bambina un futuro sicuro.

La vicenda ha toccato profondamente la comunità locale, che si è prontamente mobilitata per supportare la piccola Laura, dimostrando grande sensibilità e affetto.