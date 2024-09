'ConFusioni e identità: ci guardiamo e non ci riconosciamo', al via la XI edizione dei Colloqui di Martina Franca

MARTINA FRANCA (TA) - "La confusione sarà il mio epitaffio", cantavano i King Crimson, "quando il destino dell’umanità è nelle mani degli sciocchi". E questi versi, scritti più di mezzo secolo fa ritornano attuali e senza bisogno di specificare perché. In questo pazzo mondo in cui sembra che si prendano decisioni esattamente opposte al buon senso, l’Uomo naviga a vista in un mare scuro aggrappato all’unica cosa che appare certa ma che in realtà non lo è: la propria identità. - "La confusione sarà il mio epitaffio", cantavano i King Crimson, "quando il destino dell’umanità è nelle mani degli sciocchi". E questi versi, scritti più di mezzo secolo fa ritornano attuali e senza bisogno di specificare perché. In questo pazzo mondo in cui sembra che si prendano decisioni esattamente opposte al buon senso, l’Uomo naviga a vista in un mare scuro aggrappato all’unica cosa che appare certa ma che in realtà non lo è: la propria identità.





Su questo tema, affascinante e intricato, complesso e urgente, tornano i Colloqui di Martina Franca. In questo secondo anno dedicato al tema delle "ConFusioni", undicesimo dall’inizio dell’avventura, i Colloqui di Martina Franca analizzano il tema dell’identità chiamando a rapporto relatori le cui storie, come sempre, ispireranno il dialogo con la platea, per aumentare le domande ed eliminare quelle risposte troppo comode e accomodanti.





Soggiogati dagli algoritmi che dettano anche la nostra conoscenza – e un po’ la percezione di sé – le identità si mescolano mentre si fanno più rigide e diventano quindi sempre più fragili e trasparenti come vetri sottili che ci proteggono dalla confusione che ci circonda, pronte a frantumarsi e a ricomporsi in un gioco doloroso per l’individuo, lasciato solo ad affrontare la complessità.





L’evento, che inizierà come da tradizione il giorno prima, il 19 settembre, con la visita all’archivio della Basilica di San Martino e con un laboratorio teatrale, si terrà presso la sala della Società Operaia di Martina Franca, a partire dalle 9.00 di venerdì 20 settembre. Per partecipare è necessario iscriversi attraverso il sito www.colloquidimartinafranca.it. Quest’anno per gli under 35 è prevista una formula agevolata.





I relatori di quest’anno saranno:

- Roberto Macchiarelli: Dal 2001 al 2023 docente ordinario al Dip. Geoscienze dell’Univ. di Poitiers ed al Dip. Uomo & Ambiente del Museo Nazionale di Storia Naturale di Parigi, è un paleoantropologo interessato alla ricostruzione dei processi evolutivi, delle relazioni filogenetiche e degli adattamenti all’ambiente dei membri della famiglia degli ominidi e del genere Homo attraverso l’analisi strutturale ad alta risoluzione dei loro resti fossili. Membro eletto presso il Comitato Nazionale 31 del CNRS di Parigi (Hommes et Milieux: Evolution, Interactions), prima di trasferirsi in Francia è stato bio-antropologo presso il Laboratorio di Paleobiologia della Sopr.

- Mixed: Promuove socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuisce alla crescita culturale e civile delle persone, come dell’intera comunità, assicurando una più completa formazione umana, civile e sociale contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di Lgbtqia+fobia, di emarginazione e di solitudine forzata.

- Angelo Peluso: Classe ’90, autore, direttore artistico e illustratore italiano. Ha da subito iniziato la sua carriera da illustratore, inserendosi nel panorama italiano dei giochi di ruolo.I suoi lavori sono stati pubblicati in svariati giochi come Pathfinder, Starfinder, Numenera, Shadow of the Demon Lord, Sine Requie, Invisible Sun, Cypher System, Historia e altri. Nel 2020 esordisce come autore nell’ambito dei Giochi di Ruolo, proponendo con successo su Kickstarter un’ambientazione di genere Horror/Fantasy basata sul sistema di D&D 5e: Nightfell.Questo progetto ha avuto successo internazionale, garantendogli la vittoria nel 2022 di un Gold Ennie e lo vede coinvolto come Autore, Project Manager e Art Director.Nel 2022, lo stesso anno della vittoria a Gencon, fonda lo studio creativo: Grim Moon Studio.

- Fabio Salvi: responsabile delle risorse umane di Flixbus Italia. Esperienza di oltre 10 anni nel campo HR in diverse industries e contesti, in particolare nella creazione di dipartimenti HR from scratch, sia a livello italiano che multinazionale. Esperienza nella gestione di team. Appassionato e curioso culture delle risorse umane, sottoscrittore dell’HR Agile Manifesto e lecturer per 3 diversi master in Human Resources Management

- Carla Sannicola: Dal 2003 è ricercatrice sociale presso il Consorzio Aaster istituto di ricerca di Milano in attività di ricerca-azione, animazione territoriale e consulenza attinenti le diverse problematiche dei territori, lo sviluppo socioeconomico e l’economia sociale. Ha operato in qualità di consulente in agenzie tecniche del Ministero dell’Economia e del Lavoro quali Sviluppo Italia Puglia ed Italia Lavoro Roma. Formatrice in diversi progetti, ha fatto parte anche di equipe psico-socio-pedagogiche. Nel 1997 fonda l’Associazione Pragma Onlus a Grottaglie e dal 2002 al 2008 la Cooperativa New Pragma. Ultimi scritti: Libro "Sul Confine del margine-Tracce di comunità in itinere" a cura di Aldo Bonomi in conricerca con Salvatore Cominu, Albino Gusmeroli, Carla Sannicola Casa Editrice DeriveApprodi anno 2024; Saggio nel libro "Taranto oltre le mura-Relazioni Legalità Servizi Cultura" a cura di Giovanni Battafarano Scorpione Editrice anno 2024.

- Michele Sinisi: Attore di teatro e cinema, regista teatrale, e drammaturgo. Premio Della Critica 2016, finalista nel 2014 e nel 2008 e più volte segnalato per i "PREMI UBU", ha lavorato in teatro con registi come Germano, Binasco, Janezic, Muscato, Baracco, Lorenzi, Conte.

- Mariachiara Tallacchini: Professore ordinario di Filosofia del diritto nella Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica S.C. di Piacenza, dove insegna anche Business Ethics nel Corso di laurea di Economia e Research Ethics and Epistemology nella Scuola di Dottorato Agrisystem.





I Colloqui di Martina Franca sono organizzati da Costellazione Apulia con il sostegno e il patrocinio del Comune di Martina Franca e della Camera di Commercio di Taranto e con il patrocinio di Confindustria Taranto e del Club Imprese per la Cultura di Confindustria Bari e BAT. L’evento è sostenuto dalle aziende: Agricobots, D’Arcangelo Assicurazioni, eMinds, Ethicasystem, Finsea, Grafisistem, Happy Network, Niteko, Plastec, Planetek Italia, Progeva, Mete Business School, Serveco e SudSistemi.