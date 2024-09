Nuova Fiera del Levante premia gli espositori con 100 borse di studio

BARI - La Nuova Fiera del Levante e HBR Academy Italia (espressione di Harvard Business Review Italia), in collaborazione con il Centro Studi Comunicare l’Impresa, mettono a disposizione 100 borse di studio per il master online “International Marketing, Eventi e Media” a totale copertura della quota di iscrizione, destinate agli espositori della 87^ Fiera del Levante, la Campionaria Internazionale Generale che si svolgerà a Bari dal 28 settembre al 6 ottobre.L’iniziativa, inserita nella cornice del “Premio Imprese & Talenti” che ha visto la realizzazione delle prime cerimonie nello scorso mese di giugno, per il quale sono state già assegnate 500 borse di studio, punta a formare professionisti che siano in grado di operare nei settori del marketing globale e delle relazioni commerciali internazionali, con un’attenzione particolare al mondo degli eventi e dei media.Il master è compatibile con la frequenza di lauree specialistiche, borse di studio e altri corsi. Avrà una durata di circa 300 ore di attività suddivise in 150 ore online con video lezioni e 150 ore di project work (attività completamente online). Coloro che verranno immatricolati potranno accedere sin da subito alla piattaforma e-learning e iniziare il master in qualsiasi momento: oltre ai 12 mesi di durata classica, inoltre, in caso di bisogno il singolo studente, per concludere il percorso formativo, potrà usufruire di un’eventuale estensione di ulteriori 6 mesi senza alcun tipo di costo aggiuntivo.Si tratta di un master che, con oltre 25 anni di attività, conta numerose attività internazionali svolte in sinergia con prestigiose istituzioni e con lo svolgimento di eventi che hanno coinvolto numerose aziende, e offre un percorso formativo che rappresenta per i giovani laureati e per tutti coloro che fanno delle relazioni e del commercio internazionale il punto di forza per lo sviluppo del business un mezzo per crescere e competere globalmente. Negli anni ha già formato più di 15mila talenti, tra cui giovani laureati ma anche tanti imprenditori e professionisti, con un placement consolidato anche in ruoli direzionali in tutto il mondo.Le borse di studio offerte da Nuova Fiera del Levante e HBR Academy Italia (dal valore di 3500€) sono riservate a giovani laureati meritevoli under 35, senza distinzione di facoltà, ma anche imprenditori, professionisti e singoli membri di start-up e imprese che si sono distinte nel proprio settore di appartenenza o che desiderano espandere la propria attività sui mercati internazionali.“Nuova Fiera del Levante, da sempre attenta alla diffusione della cultura d’impresa e alle idee innovative, - ha commentato il presidente Gaetano Frulli - intende dare la possibilità alle aziende che parteciperanno alla 87^ Campionaria Generale Internazionale di specializzarsi attraverso proprie figure, giovani, arricchendo così il proprio know-how. La nostra azienda, dunque, non è solo attiva nell’organizzazione di manifestazioni, eventi, congressi ma è anche impegnata nell’investire nel futuro riconoscendo il valore della formazione e delle competenze che il mercato del lavoro richiede sempre più specifiche. Solo così si può crescere e competere in un contesto globale e innovativo”.Le borse di studio avranno una procedura di assegnazione “a sportello” basata sull’ordine cronologico di arrivo delle domande. Sarà possibile consegnare le domande on-line a partire dalle ore 08.00 di giovedì 12 settembre compilando il form presente sul sito masterglobal.eu alla voce ‘Borse di studio’ e inviandolo poi con tutti gli allegati previsti.Le pergamene celebrative saranno consegnate dal presidente di Nuova Fiera del Levante, Gaetano Frulli, durante la serata di gala al Teatro Petruzzelli in programma domenica 29 settembre 2024.