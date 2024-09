Aggressioni operatori sanitari: Galante chiede audizioni in commissione Sanità

BARI - “Le continue aggressioni al personale sanitario richiedono interventi immediati da parte delle istituzioni.È di ieri la notizia dell’ennesimo episodio di violenza ai danni di due operatori del 118, aggrediti a Manduria da un paziente che cercavano di soccorrere. Aggressione che segue quelle nell’ospedale di Casarano, e al Riuniti di Foggia. Per poter mettere in atto misure efficaci è necessario però conoscere i numeri e le maggiori criticità per i nostri operatori. Per questo chiedo di audire in commissione Sanita i direttori delle Asl pugliesi, del policlinico Riuniti di Foggia e del policlinico di Bari, i rappresentanti dei sindacati di categoria e degli ordini dei medici e degli infermieri, il dipartimento Salute regionale e un rappresentante del NIRS, il Nucleo Ispettivo Regionale in Sanità. Ritengo indispensabile il confronto in Commissione tra tutti gli attori interessati, perchè solo così potremo elaborare proposte concrete. Non possiamo lasciare soli medici e infermieri, e tutti gli operatori che ogni giorno svolgono con abnegazione il proprio lavoro, con turni massacranti vista la carenza di personale. A tutti i livelli siamo chiamati a porre fine a questa emergenza”. Lo dichiara il capogruppo del M5S Marco Galante