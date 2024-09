'On the Mirror lab', l’arte e la maestria di due salentini che portano in passerella lusso e sostenibilità il 21 settembre all’Excelsior Gallia di Milano

MILANO - A Milano, il prossimo 21 settembre, nella fashion week con "On the Mirror lab" sulla passerella di una location d’eccezione brilleranno anche due stelle salentine Giuseppe Leanza e Mauro Pacini. L’Excelsior Gallia di Milano, baluardo di lusso in una piazza popolare per eccellenza come Piazza Duca D’Aosta, ospiterà la sfilata di moda di "On the lab Mirror, Show Runway Experience". Un’occasione unica per ammirare capi di alta moda tra arte e cultura, in un mix originale ed esplosivo di fashion style, hairstyle, make up, food & beverage con ospiti, brand e partner italiani ed internazionali. - A Milano, il prossimo 21 settembre, nella fashion week con "On the Mirror lab" sulla passerella di una location d’eccezione brilleranno anche due stelle salentine Giuseppe Leanza e Mauro Pacini. L’Excelsior Gallia di Milano, baluardo di lusso in una piazza popolare per eccellenza come Piazza Duca D’Aosta, ospiterà la sfilata di moda di "On the lab Mirror, Show Runway Experience". Un’occasione unica per ammirare capi di alta moda tra arte e cultura, in un mix originale ed esplosivo di fashion style, hairstyle, make up, food & beverage con ospiti, brand e partner italiani ed internazionali.





In uno dei più prestigiosi alberghi di Milano, omaggio al design made in Italy, una serata dedicata alla moda luxury ideata e realizzata dal gusto e dall’originalità di due salentini.





Nel capoluogo lombardo nella settimana più importante per la Moda italiana e non solo, in cui si conosceranno lo stile e le novità della moda femminile per la primavera estate 2025, va in scena "On the lab Mirror". La prima edizione di una kermesse, di selezionati stilisti internazionali, che invita ad ammirare da vicino la bellezza, la creatività, ma soprattutto la raffinatezza e l’eleganza dell’alta moda. In passerella un selezionato pubblico vedrà sfilare dei veri e propri quadri viventi, fatti di inclusività ed artigianalità senza dimenticare la sostenibilità: spettacoli unici ed irripetibili.





L’evento, a numero chiuso, riservato a coloro che amano il gusto e la raffinatezza di abiti ricercati, lussuosi e gioielli importanti in platino e diamanti, vedrà anche la partecipazione speciale del TEAMart che per la prima volta si presenterà al pubblico. Un gruppo professionale interregionale che si occuperà del trucco e delle acconciature e porterà in passerella la creatività e la maestria del make up e dell’hair style curando anche il look della serata.





Riflettori puntati anche sulle ultime creazioni del salentino Mauro Pacini, look creator, che presenterà "Cosmopolitan Doll": una mini collezione dedicata alle bambole cosmopolite. Straordinarie creazioni realizzate attraverso la trasformazione degli abiti che negli anni hanno fatto la storia del costume, rielaborati ed attualizzati ai giorni nostri con l’uso dell’Upcycling. Vestiti dismessi e non più usati, attraverso un nuovo design e un sapiente lavoro artigianale, acquistano nuova vita e soprattutto nuovo valore. Abiti splendidi che richiamano la ricercatezza e la preziosità delle bambole di altri tempi, importante lavoro di style ma soprattutto di sostenibilità anche ambientale. Nel corso della serata parteciperanno tra gli altri la miss fotomodella italiana 2024/25 Elina Cappellari e miss Ucraina Natali Bilska.