Randstad cerca 1000 nuovi lavoratori: recruiting day il 25 settembre

MILANO – Randstad, leader mondiale nella selezione e gestione di risorse umane, organizza il 25 settembre una giornata di recruiting in oltre 200 filiali in tutta Italia, con l'obiettivo di selezionare 1000 nuovi talenti. Durante l'evento, i candidati potranno confrontarsi con esperti per migliorare il loro curriculum, sostenere colloqui e scoprire le opportunità lavorative sul territorio.

L'iniziativa è aperta a tutti, sia a chi cerca la prima esperienza professionale sia a chi è in cerca di nuove opportunità lavorative. Per iscriversi e conoscere le filiali coinvolte, visitare: https://shorturl.at/GBxPb

Chi è Randstad Randstad è una multinazionale olandese leader nei servizi HR, con una presenza in 39 Paesi. In Italia, conta oltre 270 filiali e promuove politiche di valorizzazione delle diversità.