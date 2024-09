Oria, domenica 15 settembre l'evento 'Uve primitive – Festival dell’uva e del vino Pugliese'

ORIA (BR) - Proseguono gli eventi estivi nella città di Oria: domenica 15 settembre si terrà, infatti, "Uve primitive – Festival dell’uva e del vino Pugliese". E' questa un’occasione magica per gli oritani, e per i turisti per vivere una serata di condivisione e unità. - Proseguono gli eventi estivi nella città di Oria: domenica 15 settembre si terrà, infatti, "Uve primitive – Festival dell’uva e del vino Pugliese". E' questa un’occasione magica per gli oritani, e per i turisti per vivere una serata di condivisione e unità.





Alle ore 18:00, partirà la sfilata dei carri festosamente allestiti con creatività e passione; il corteo festoso animerà le vie del paese per giungere all’arco di Piazza Manfredi, per la festa finale nel centro storico dove saranno allestiti stand per l’esposizione e la degustazione di prodotti enogastronomici.





Appuntamento da non perdere con l’intrattenimento di gruppi musicali pugliesi, varie attrazioni a tema, mostra fotografica della festa dell’uva anni ‘80 e ’90, Masterclass sul vino, Esperienza di cultura immersiva con realtà virtuale, mostra estemporanea in Via Roma a cura dell’associazione Artementicreative, esibizione delle sezioni musicali dei comprensivi scolastici De Amicis – Milizia e Monaco – Fermi. Infine "C’era una volta il vino" con la dimostrazione con tecniche antiche.





Inoltre sono disponibili le magliette ufficiali di Uve Primitive 2024, realizzate con materiali di alta qualità e sono il modo perfetto per supportare e far parte dell’evento più atteso di settembre.





Il Festival "Uve Primitive" è un momento di riscoperta delle proprie radici e di connessione con il patrimonio culturale.





L'evento è organizzato dall’Associazione "E20 Promotion" con il patrocinio della Regione Puglia, Provincia di Brindisi, del Comune di Oria, AIS Puglia Brindisi e Consorzio di tutela Primitivo di Manduria e Confartigianato.