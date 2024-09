PACT, presentato in Fiera del Levante l’insediamento degli hub ITS Academy

BARI - Questa mattina, nell’auditorium dei Cineporti di Puglia, in Fiera del Levante, è stato presentato il progetto di insediamento negli spazi regionali del PACT degli hub di formazione (finanziati dal PNRR) di due fra i maggiori ITS pugliesi: ITS Academy Turismo e ITS Academy Apulia Digital.Le ITS Academy sono istituti altamente specializzati che puntano a qualificare servizi e competenze nei settori del turismo, della ricettività, dell'enogastronomia, della cultura, della creatività, del digitale in piena sinergia con gli investimenti regionali.All’incontro, moderato dal direttore della Gazzetta del Mezzogiorno Mimmo Mazza, sono intervenuti, tra gli altri, Viviana Matrangola (Assessore regionale alla Cultura, Tutela e sviluppo delle imprese culturali, Politiche migratorie, Legalità e Antimafia sociale), Sebastiano Leo (Assessore regionale alla Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università e Formazione professionale), Aldo Patruno (Direttore Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del territorio) e Silvia Pellegrini (Direttora Dipartimento Politiche del lavoro, Istruzione e Formazione) insieme a Walter Margiotta (ITS Academy Turismo) e Euclide Della Vista (ITS Academy Apulia Digital).Presenti anche Annamaria Tosto (Presidente Fondazione Apulia Film Commission) e Simonetta Lorusso (Presidente Ente Fiera Del Levante).“In questi mesi, l’assessorato alla Cultura della Regione Puglia sta lavorando alla progettazione e alla realizzazione di iniziative che spaziano dalla valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, anche attraverso modalità innovative, alla cura dei luoghi e a progetti di public engagement e di rafforzamento delle comunità attraverso l’arte” ha dichiarato l’assessore regionale alla Cultura Viviana Matrangola. “Stiamo toccando con mano il bisogno di competenze e professionalità sempre più specializzate e innovative che accompagnino il sistema regionale della cultura, della creatività, ma anche del turismo verso una crescita ancora maggiore, non solo sotto il profilo quantitativo, ma anche qualitativo. In questi settori, che rappresentano un pilastro dell’economia regionale e del posizionamento della Puglia nel mondo, le competenze non si improvvisano. Ecco perché il progetto di insediamento degli hub formativi delle ITS Academy Turismo e Apulia Digital nel Polo Arti Cultura Turismo della Regione Puglia è importante e strategico. Formando giovani che si specializzeranno nelle competenze imprenditoriali e manageriali per la cultura e il turismo, nella gestione di eventi e nel fundraising, nelle scienze dei dati e nelle nuove competenze digitali legate alla fruizione innovativa del patrimonio culturale e, in generale, dell’arte e della cultura, gli hub daranno una nuova spinta competitiva il nostro territorio”.“La professionalizzazione ormai è necessaria in ogni settore, a maggior ragione nel turismo perché questo asset per noi è strategico” il commento dell’assessore regionale a Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale Sebastiano Leo. “Pensiamo che offrire un alto livello di competenze con la collaborazione degli ITS sia fondamentale per i nostri ragazzi e per le nostre ragazze, anche perché la connessione con il mondo del lavoro è assolutamente importante. Gli its hanno dimostrato di avere una capacità di placement altissima quindi sicuramente riescono non solo a raccogliere le istanze degli imprenditori che arrivano dal territorio ma anche a inserire i nostri ragazzi nel mondo del lavoro".“Oggi in fiera presentiamo una operazione tra le più importanti tra quelle messe in campo dal punto di vista strutturale negli ultimi otto anni, ovvero il completamento il potenziamento del Polo Arti Cultura e Turismo in Fiera del Levante. Dopo l'insediamento delle sedi e degli uffici dell'assessorato e del dipartimento, adesso a seguire si realizza l'insediamento nell'ambito del quartiere fieristico di un hub dedicato alla formazione, perché il tema della qualificazione professionale è diventa l'esigenza numero uno di questa fase delle politiche turistiche e culturali della nostra regione. In questo l'accordo strategico con gli ITS è strategicamente un elemento fondamentale che alla base vede la cooperazione tra l'assessorato alla cultura, quello al turismo, quello alla formazione e al lavoro. Di qui parte il processo di qualificazione dell'offerta e del prodotto a fronte di una domanda sempre più internazionale e sempre più di qualità” ha dichiarato Aldo Patruno, direttore del Dipartimento regionale Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del territorio.“Grazie alle risorse delle PNRR abbiamo destinato i nostri interventi al completamento del Polo delle Arti e della Cultura portando lo strumento della formazione e dell’istruzione professionalizzante. Nel nostro laboratorio troverà spazio uno studio virtuale con sistemi di camera trekking e motion trekking, con delle sale di montaggio attrezzatissime soprattutto per la produzione degli effetti speciali. Ma un asset importante che andremo a realizzare all'interno del nostro laboratorio è concentrato sulle tematiche legate all’Information Technology, visto il gradimento di tantissime aziende nazionali che operano nel settore. All'interno della nostra struttura ci sarà un vero e proprio Security Operation Center dove i ragazzi simuleranno gli attacchi informatici, oltre a un centro dedicato alla Intelligenza Artificiale grazie all'utilizzo di un computer che garantirà l'utilizzo di questi nuovi sistemi pervasivi che ormai influenzano il nostro la nostra vita quotidiana” è il commento di Euclide Della Vista (ITS Academy Apulia Digital).