Pianforti sotto le stelle a Vico del Gargano

VICO DEL GARGANO - Le suggestioni di uno dei borghi più belli d’Italia e le emozioni che solo la musica da pianoforte può dare. Le une e le altre, insieme, sono pronte a rubare il cuore a Vico del Gargano. Il 28 e 29 settembre proprio qui si terrà “Piano City Vico”, un weekend per celebrare una musica speciale, diversa, indimenticabile. L’iniziativa è fortemente voluta dall’amministrazione comunale e dal sindaco Raffaele Sciscio, promotori di un’idea diversa di turismo e cultura.Con Piano City Vico le principali piazze del centro storico sono pronte a diventare ambienti di musica diffusa e l’intero spazio urbano punta a trasformarsi in una gigantesca sala da concerto. Nel cuore di largo del Conte, di piazza Castello, piazza San Giuseppe, piazza San Domenico e palazzo Della Bella, ecco dei pianoforti, con le eccellenze del settore a deliziare il pubblico con repertori vari e accomunati dallo straordinario valore delle composizioni.La manifestazione, organizzata dalla società di eventi Studio360, gode del fondamentale contributo del Teatro Pubblico Pugliese. “Siamo orgogliosi – afferma Porza Pinto, vicesindaco di Vico del Gargano – di questa partnership. Teatro Pubblico Pugliese ha sposato con convinzione ed entusiasmo il nostro progetto; un progetto che mira a diventare un punto fermo della programmazione vichese, coerente con la nostra storia e la nostra visione della cultura. Tutto questo nell’ottica di favorire la destagionalizzazione. Siamo certi che turisti e appassionati possano affollare i nostri vicoli in questo meraviglioso weekend”.Protagonisti saranno autentici “big” del settore, come Mario Rosini, musicista e cantante di straordinario valore, noto per il podio ottenuto al Festival di Sanremo nel 2004 e per gli applausi a scena aperta riscossi anche di recente a “The Voice Senior”. Ma non mancheranno anche giovani talenti, pronti a farsi conoscere e celebrare. E inoltre, candidandosi sul sito www.pianocityvico.it , chiunque potrà tentare di esibirsi nel corso della due giorni. Una commissione creata ad hoc si occuperà di valutare le dimostrazioni inviate e dare il placet all’esibizione.In più laboratori di musica sperimentale, attività didattiche, chiese e monumenti aperti per dare la possibilità a tutti di apprezzare ogni lato di Vico del Gargano.“Crediamo tantissimo in quest’evento – conclude Porzia Pinto – perché siamo convinti che sposi in pieno la nostra filosofia di cultura aperta a tutti, finalizzata alla crescita delle persone ma anche volàno di turismo. Un turismo speciale, un concetto di musica che non aspetta il pubblico, ma gli va incontro nelle piazze, nelle case e in spazi non convenzionali. La cultura, la musica, l’arte che danno valore al territorio e lo descrivono al meglio, con il contributo prezioso dei cittadini, delle attività commerciali e delle strutture ricettive, che sono parte attiva nella valorizzazione della rassegna”.Tutti i concerti in programma, non a caso, saranno gratuiti. Andranno in scena dalle 17 fino a tarda serata, in ognuno dei due giorni, con due chicche che lasceranno il segno: un concerto all’alba del 29 settembre e un altro dedicato ai bambini nella mattinata dello stesso giorno.