Donazione Organi, il Gruppo comunale AIDO 'Marco Bungaro' di Brindisi scende in Piazza Vittoria il 28 e 29 settembre per la 'Giornata Nazionale del SI'

BRINDISI - La Giornata Nazionale AIDO quest'anno si svolgerà nei giorni 27, 28 e 29 settembre. Obiettivo della Giornata è promuovere il SÌ alla donazione di organi, tessuti e cellule, grazie al quale migliaia di persone ogni anno, attraverso il trapianto, tornano ad una vita piena e possono farlo anche grazie all'impegno che migliaia di volontari AIDO rinnovano facendo sensibilizzazione nelle scuole, nelle piazze e ovunque sia possibile. La GIORNATA DEL SÌ ad AIDO vuole pertanto essere una grande occasione per ribadire con sempre maggior forza il SÌ alla donazione, il SÌ insieme ad AIDO.





La Giornata è da sempre un’occasione per colorare di rosso e bianco, i colori di AIDO, le nostre città, compresa quella grande "città virtuale" rappresentata dalla rete internet e dai mezzi di comunicazione e alla comunità che li abita. Lo slogan della Giornata Nazionale è: "Noi abbiamo detto SI’, e tu? -,dopo l’anno del cinquantesimo con i suoi importanti traguardi non possiamo fermarci: dobbiamo continuare con più forza a portare avanti il messaggio di AIDO!"





La GIORNATA DEL SÌ ad AIDO si propone di: sensibilizzare e informare la cittadinanza sulla donazione degli organi, anche attraverso la compilazione digitale di un breve quiz sulla donazione, disponibile sul sito web della giornata ( www.giornatanazionaleaido.it ) e raccogliere sì alla donazione degli organi, soprattutto attraverso i canali digitalaido.it e l’app AIDO.





Nella città di Brindisi, il Gruppo Comunale "Marco Bungaro" ha previsto le seguenti iniziative: Sabato 28, in Piazza Vittoria nel pomeriggio, sarà presente un info-point, in collaborazione con l’evento di donazione sangue di AVIS E ADOCES locali; Domenica 29, in Piazza Vittoria dalle ore 16,30 alle 20,30 sarà presente il nostro gazebo ove, in particolare, la raccolta dei SÌ ad AIDO si svilupperà presso il banchetto ed i volontari risponderanno a dubbi e richieste in tema di donazione, promuoveranno l’app e si offriranno di aiutare le persone a scaricarla, saranno presenti per i bimbi animazione e musica con personaggi dei cartoon di Magic Party.