Primo giorno di scuola, Vito Leccese porta in dono alle classi la Costituzione

BARI - Questa mattina il sindaco Vito Leccese e l’assessore Conoscenza Vito Lacoppola hanno incontrato le alunne e gli alunni della scuola media Carducci, in via San Francesco d’Assisi, in occasione dell’avvio delle attività didattiche dell’anno 2024/25.“L’auspicio mio e dell’amministrazione è che tutto proceda nel migliore dei modi - ha detto Vito Leccese -. La scuola è un’istituzione importantissima per la società, e per questo merita tutto il nostro supporto. Siamo alle battute iniziali di questa nuova amministrazione e con l’assessore Vito Lacoppola, già da qualche settimana, stiamo monitorando la situazione per verificare le necessità e gli interventi da mettere in campo: per il momento i segnali sono incoraggianti. Speriamo che questo primo giorno sia un momento di gioia per tante bambine e bambini, ragazze e ragazzi che iniziano il nuovo anno scolastico con tanti sogni e anche con qualche ansia. Credo che sia normale, e che tocchi a noi accompagnarli in questo percorso di crescita. Anche per me, quando ero bambino, il primo giorno di scuola era un momento di gioia - perché ritrovavo gli amici - ma anche motivo di trepidazione perché andavo incontro a nuove esperienze. Colgo l’occasione per ringraziare tutti gli insegnanti, i dirigenti, il personale che sono un presidio importante per noi e un punto di riferimento per la vita dei nostri ragazzi”.Il sindaco, inoltre, ha voluto portare oggi in dono, per ogni classe della scuola, il testo della Costituzione Italiana: “Questo testo è il mio augurio per ogni bambino della città perché è nella nostra Costituzione che sono presenti le fondamenta più importanti del nostro vivere civile ed è il miglior insegnamento possibile per ogni cittadino Italiano. Con gli insegnanti potranno leggere e commentare i singoli articoli."“Oggi vogliamo augurare buon anno agli alunni della città di Bari che in questi giorni stanno vivendo i primi giorni di scuola - è il commento dell’assessore alla Conoscenza Vito Lacoppola -. In fondo come loro mi ci sento un po’ anche io, alle prese con una nuova delega che intendo onorare con cura e passione. Come scritto nella lettera che ho voluto indirizzare a tutti gli studenti, il mio impegno sarà massimo su tutti i fronti aperti che in queste settimane stiamo monitorando con l'obiettivo di garantire ambienti sicuri e di qualità con aule, laboratori e spazi comuni sempre più accoglienti al fine di far sentire tutti gli studenti, piccoli o grandi che siano, sin dal primo giorno di scuola, protagonisti del loro mondo. Per noi il primo giorno di scuola invece continua con le visite e i sopralluoghi in tutti gli altri plessi della città dove è richiesta la presenza dell’Amministrazione fino a quando le attività non saranno a regime”.