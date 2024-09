Mese della prevenzione: da domani negli spazi del Polo-Socio Sanitario di prossimità un programma di incontri di sensibilizzazione sulla salute aperti a tutti

BARI - Al via da domani, giovedì 12 settembre, il programma di appuntamenti del "Mese della prevenzione", promossi dal Polo-Socio Sanitario di Prossimità di Bari e organizzati da Psicologi per i Popoli Bari e Bat e Medici con l’Africa Cuamm Bari, in collaborazione con l’assessorato al Welfare del Comune di Bari. Nel corso degli eventi dedicati alla prevenzione - che si svolgeranno negli spazi del Polo-Socio Sanitario, in via Re David 76 - tramite l'apporto di diversi e qualificati professionisti ed esperti del settore, saranno realizzati screening ad ampio spettro e specialistici e saranno indicati ai partecipanti i principali fattori di rischio e le modalità per prevenire e fronteggiare tempestivamente potenziali situazioni problematiche, di natura sanitaria o sociale. Gli esperti saranno, inoltre, a disposizione dei partecipanti per rispondere a dubbi e domande legate alla prevenzione e alla cura della salute. Il programma prevede, infine, anche un appuntamento dedicato al benessere sociale, con particolare attenzione al tema della marginalità.Giovedì 12 settembre 2024, dalle ore 15,30 alle ore 18,30: Screening medico (Visite generali, ECG, Eco cardio fast, Eco addome, Eco tiroide); realizzato da Paola Coluccia (cardiologa) ed Emanuele Costanza (medico di medicina generale).Giovedì 19 settembre, dalle ore 15,30 alle ore 18,30: Giornata dedicata alla prevenzione per la salute della donna (Eco mammella, visita ginecologica); realizzato da Marcella Schiavone (chirurgo toracico) e Federica Laterza (ginecologa).Martedì 24 settembre, ore 10,00: Marginalità sociale e bisogni complessi: prevenire l'emergenza (Strategie utili per stimolare le risorse informali e orientarsi ai servizi del territorio); condotto da Rosa Cortese (assistente Sociale) e Alessandra Pepe (psicologa).Giovedì 26 settembre, dalle ore 15,30 alle ore 18,30 Screening medico (Visite generali, screening scoliosi/cifosi); condotto da Venilia Cocco (medico di medicina generale) e Valeria Mele (fisiatra).Gli eventi sono gratuiti e aperti a tutti. Per informazioni: info@polosociosanitario.it Il Polo socio-sanitario di prossimità:Il Polo Socio Sanitario di Prossimità è un servizio che offre prestazioni gratuite di natura sociale e sanitaria, rivolte prioritariamente a persone in condizioni di difficoltà socioeconomica, tramite l’impiego di un’equipe multidisciplinare, costituita da medici, psicologi, assistenti sociali e mediatori culturali. Il servizio realizza interventi di promozione della salute, prevenzione e diagnosi precoce, svolgendo attività informative e di orientamento verso i presidi sanitari e sociosanitari del territorio.Il Polo ha sede in via Re David 76.Gli orari di apertura sono i seguenti:il martedì mattina, dalle ore 9:30 alle ore 13:30;il giovedì e il venerdì pomeriggio, dalle ore 15:00 alle ore 19:00.Indirizzo E mail: info@polosociosanitario.it È, inoltre, consultabile il sito web polosociosanitario.it sul quale è possibile effettuare prenotazioni online.