Festival Viator: menti cuori e corpi lungo le vie francigene del Sud

Quattro musicisti ed autori di diversa esperienza e formazione si uniscono in una residenza artistica di tre giorni per creare uno spettacolo rivolto alla figura degli Arcangeli e in particolare a quella di Michele che grande venerazione e significato ha per tanti popoli. Tra canzoni d’autore e canti tradizionali micaelici si dipana un viaggio che è anzitutto spirituale verso un Arcangelo Michele vissuto poeticamente nella sua veste di guida misteriosa nella vita quotidiana di ciascuno.



Il culto di San Michele Arcangelo è uno di quegli elementi che attraversa lo spazio e il tempo e accomuna popoli e culture diverse favorendo il moltiplicarsi di manifestazioni artistiche sotto forma di racconti, leggende, canti, musiche e immagini che coinvolgono l’intero mediterraneo. Il fatto che Michael sia una figura significativa dal Regno Unito fino alla Palestina, con la presenza di numerosi santuari lungo la linea micheliana, rende San Michele un motivo di condivisione di identità differenti culturalmente ma unite da una sensibilità spirituale comune. Per questo il culto di Michele, inteso nel suo significato prettamente culturale, rappresenta una grande occasione per promuovere percorsi di dialogo tra le culture nel rispetto delle diverse identità etniche, culturali e religiose.



L'Arcangelo Michele è riconosciuto nelle tre grandi religioni monoteiste dell’ebraismo, cristianesimo ed islam. “MICHAEL. La pietra la piuma la parola” è un concerto che vuole contribuire allo sviluppo di una consapevolezza di pace e convivenza armonica tra mondi e anime apparentemente lontani ma che sull’archetipo dell’Arcangelo Michele possono scoprire un valore comune. La residenza artistica si terrà alla Green Cave ed è realizzata in collaborazione con FestambienteSud e con il Museo Multimediale del Sentiero dell’Angelo.



Il Festival Viator celebra la bellezza dell'andare con calma, riscoprendo un ritmo umano che solo la pratica dei cammini può restituire a una società diventata troppo frenetica. Il festival musicale dedicato ai cammini, è giunto alla sua X edizione, portando avanti l'incantevole viaggio lungo gli antichi sentieri medievali e le nuove rotte, che oggi attirano moderni camminatori desiderosi di un'esperienza autentica di viaggio esteriore e interiore. Nato in Puglia, il Festival Viator si è diffuso anche nel nord Italia, portando artisti e intellettuali lungo i più suggestivi sentieri naturali e nei meravigliosi siti UNESCO, come Monte Sant’Angelo e Castel del Monte, arricchendo l'esperienza dei partecipanti con conoscenza, emozioni e passeggiate naturalistiche.

FOGGIA - Domenica 15 settembre il festival Viator, Menti cuori e corpi lungo le vie francigene del sud, fa tappa a Monte Sant’Angelo con la produzione originale MICHAEL. La pietra la piuma la parola, sul palco Michele Gazich, voce, viola, violino, Giovannangelo De Gennaro, voce, viella, fiati, Michele Lobaccaro, voce, chitarra, basso e Francesco Cielo, tastiere, elettronica (doppio concerto ore 18.00 e 19.30 presso il museo il sentiero dell’Angelo biglietto euro 10 circuito vivaticket informazioni www.festivalviator.it).