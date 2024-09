Putignano celebra l’importanza di sognare con i libri

PUTIGNANO - Anche Putignano celebrerà l’importanza di sognare, di farlo sin dalla tenera età e con un mezzo che non muore mai: i libri. Sabato 28 settembre nel chiostro della Biblioteca Comunale sarà celebrata la Giornata Mondiale dei Sogni con interventi ed attività dedicati all’importanza di leggere a tutte le età realizzate dal Comune di Putignano su proposta de “La Zizzania APS” insieme alla rete del patto locale della lettura “Città che legge 2023/2024” che si è ampliata a seguito di una serie di incontri coordinati dall’Amministrazione nelle ultime settimane.Una giornata che evidenzierà l’importanza della lettura soprattutto in età precoce, celebrando anche i 25 anni del progetto “Nati per Leggere” e che si pone come il primo di nuovi progetti che arricchiranno il programma dei prossimi mesi del patto locale per la lettura.Alle 9.15 è prevista l’apertura dei lavori con il saluto dell’Amministrazione Comunale. Seguirà l’intervento della componente del Coordinamento Nazionale AIB NpL e Referente regionale AIB Puglia NpL Milena Tancredi. Sul tema interverranno nell’arco della mattinata la dott.ssa Laura Dell’Edera, Referente regionale NpL per il gruppo ACP e la dott.ssa Gabriella Campa, referente ACP NpL Bari e Provincia; il dott. Luigi Fruscio, direttore generale ASL Bari; la dott.ssa Daniela Genco, responsabile Consultorio Familiare di Putignano e la dott.ssa Rosalinda Caputo, referente AFT pediatri di libera scelta DSS 14. A conclusione della mattinata interverranno anche i responsabili ed i Dirigenti Scolastici della città sul sistema “Zerosei” seguiti dall’ambasciatrice della lettura per il Centro del Libro e della Lettura del Ministero della Cultura, Marilena Lucente.Dal pomeriggio poi sarà possibile partecipare a letture ad alta voce e laboratori per ogni fascia d’età presso il Chiostro della Biblioteca Comunale a cura della rete “Patto locale per la Lettura”.Sarà possibile partecipare al laboratorio “Mescolando sogni” a cura di Libreria Simone, Lik e Lak e gruppo Conta che ti Conta con il supporto dell’illustratrice Angela Perrini oppure all’attività curata dalla cooperativa “A Modo Loro” intitolata “Un tuffo nei sogni”. Si divideranno in due turni, uno alle 17 e l’altro alle 18, le letture per i bambini da 0 ad 8 anni. Ai piccoli da 0 a 3 anni e da 3 a 6 anni sarà dedicata la lettura di “Sonata per la signora luna e la magia dei sogni”, a cura dei volontari di “Nati per Leggere” insieme a “La Zizzania” e dal professore di violoncello Tanese dell’I.C. “S. Da Putignano”. A cura dei volontari di Bi.A., inoltre, ci sarà una lettura per bambini dai 4 agli 8 anni dei magici “Songi di Harold” e, per i bambini dai 4 ai 7 anni, una lettura animata in inglese di “Rainbow dragon makes friends” a cura di Angela Tauro del Centro linguistico Scioglilingue. “Ringrazio i componenti del Patto Locale per la Lettura che sono stati capaci di rilanciare questo progetto importante per la città unendo le loro forze. Insieme abbiamo sostenuto il ritorno di Bi.A., la Biblioteca per bambini, al piano terra della Biblioteca Comunale, rendendolo nuovamente un luogo totalmente dedicato ai bambini ed accessibile a tutti. Con gli stessi intenti abbiamo anche riaperto il presidio “Nati per Leggere”. Crediamo fortemente nella cultura come importante strumento non solo di saggezza ma di costruttore di comunità. La cultura è e deve essere di tutti, accessibile a tutti. E noi abbiamo la grande responsabilità di rendere queste idee azioni concrete” dichiara l’assessore all’innovazione culturale e turismo, gestione dei beni socio-culturali e centro cittadino Mariano Intini.“Leggere in biblioteca, leggere insieme a più lettori libri di qualità. Costruire la cultura in modo corale, inclusivo e sistematico è uno dei nostri obiettivi come amministrazione comunale. Siamo molto contenti di aver rilanciato il Patto Locale della Lettura 2023/2024 ampliandolo a nuovi partecipanti perché i libri devono tornare a farci sviluppare un pensiero critico e ampio, caratteristiche importanti per accompagnare la nostra città in un percorso di rilancio” dichiara la Consigliera Comunale Angela M. Genco che ha contribuito al ripensamento del Patto Locale dei Lettori.L’evento è organizzato dal Patto locale per la lettura “Città che Legge” coordinato e patrocinato dal Comune di Putignano con la collaborazione dall’Associazione Culturale Pediatri di Puglia e Basilicata “Filippo Rella”, Associazione Italiana Biblioteche – Sezione Puglia, Centro per la salute del Bambino, ASL Bari, Biblioteca Comunale “F. De Miccolis Angelini”, Biblioteca. Bene comune collettivo, “La Zizzania” APS.