Quarta vittoria stagionale per il Monopoli: battuto il Benevento 1-0 nella sesta giornata del girone C di Serie C

FRANCESCO LOIACONO - Il Monopoli conquista la quarta vittoria in questo campionato, superando di misura il Benevento per 1-0 allo stadio "Veneziani" nella sesta giornata di andata del girone C di Serie C. Una vittoria importante, che regala ai biancoverdi anche il primo successo casalingo della stagione.

Il primo tempo è stato caratterizzato da diverse occasioni per entrambe le squadre. Al 24’ Lamesta ha sfiorato il vantaggio con un’azione pericolosa, mentre al 33’ è stato Perlingieri ad andare vicino alla rete per il Benevento. Poco dopo, al 36’, Oukhadda non ha centrato lo specchio della porta con un tiro di sinistro.

Nel secondo tempo, il Monopoli ha continuato a creare occasioni: al 2’ Battocchio ha mancato una buona opportunità, e quattro minuti dopo, Talia non è riuscito a finalizzare un’azione pericolosa. All’8’, su punizione, Lamesta ha sfiorato il vantaggio, ma il gol del Monopoli è arrivato solo al 36’ del secondo tempo. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Bulevardi, Viteritti ha colpito di testa insaccando la rete decisiva.

Il Benevento ha provato a reagire, con Lanini che al 39’ ha sfiorato il pareggio, ma senza successo. Nel finale, al 94’, Scipioni ha avuto l'occasione per il raddoppio, ma per un soffio non ha trovato il secondo gol.

Con questa vittoria, il Monopoli si porta in testa alla classifica con 13 punti, consolidando il suo ottimo inizio di stagione.