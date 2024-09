Resoconto Pigiama Run Bari 2024: un successo di solidarietà e partecipazione

BARI – La Pigiama Run di Bari si è trasformata in un evento memorabile, richiamando nel Parco 2 Giugno circa 1.000 partecipanti, rispetto ai 250 dell'edizione precedente. Organizzata dalla LILT, Lega Italiana contro i Tumori della Città Metropolitana di Bari, in collaborazione con la Brigata Meccanizzata Pinerolo dell’Esercito Italiano e patrocinata da diverse istituzioni locali, l’iniziativa ha avuto come obiettivo il supporto ai bambini malati di tumore.

Con il bel tempo che ha finalmente fatto capolino, il Village allestito per l'evento ha accolto curiosi e partecipanti, animato da clown dottori e attività ludiche per i più piccoli, oltre a 30 stand dei partner locali. L'evento è stato condotto dai comici di Telenorba, Max Boccasile e Carlo Maretti, che hanno intrattenuto gli ospiti.

Tra le personalità presenti, il direttore dell'Istituto Tumori di Bari, Alessandro Delle Donne, e il presidente del CONI Puglia, Angelo Giliberto, hanno dato un tocco di prestigio all'evento. Marisa Cataldo, presidente della LILT Bari, ha espresso il suo orgoglio per la risposta calorosa dei baresi, sottolineando che la città si è piazzata nella top 10 per numero di iscrizioni e donazioni tra le 40 città italiane che hanno ospitato la Pigiama Run.

Prima dell'inizio della corsa, una delegazione della LILT e dell'Associazione Teniamoci per Mano onlus ha visitato i piccoli pazienti dell’Oncoematologia Pediatrica al Policlinico di Bari, regalando loro pigiami e magliette firmate dal CONI Puglia.

L’evento ha visto la partecipazione di gruppi numerosi, tra cui i giovani finanzieri della Guardia di Finanza, che festeggiano il 250° anniversario di fondazione. Le ballerine della scuola di danza Hello Dance hanno aperto la manifestazione con esibizioni coinvolgenti.

La corsa ha preso il via alle ore 19, accompagnata dalle note della Fanfara del 7° Reggimento dei Bersaglieri, in un'atmosfera di festa e solidarietà.

I partner dell'evento, tra cui banche, associazioni e attività locali, hanno reso possibile il successo della Pigiama Run 2024, confermando Bari come una città dal grande cuore, pronta a supportare la lotta contro il cancro infantile.