Un aperitivo sociale chiude il progetto ‘Le mani in pasta’

BARI - Lunedì 9 settembre, alle 19, nella sede di Gola Cafè Bistrot, a Bari, sarà proposto un aperitivo sociale, atto conclusivo di “Le mani in pasta”, percorso formativo di primo livello per l’attività di ristorazione dedicato a ragazze e ragazzi con disturbo dello spettro autistico, organizzato dal Gola Cafè Bistrot di Maurizio Mastrorilli e Asfa Puglia, associazione no-profit a supporto delle famiglie con autismo.Questo progetto sociale è finanziato con i fondi del bando comunale “Un negozio non è solo un negozio” iniziativa a sostegno dei negozi di vicinato, realizzata nell’ambito di d_Bari 2022 – 2024, il programma per il sostegno all’economia di prossimità della città di Bari, e finanziata con risorse del Programma Nazionale Metro plus e città medie Sud 2021-2027, promosso dal Coordinatore generale progetto Roberto Covolo e Carla Palone ex assessore al Commercio del Comune di Bari. Obiettivo primario dell’iniziativa del ristorante barese è quello di insegnare ai giovani con autismo a svolgere mansioni professionali all’interno di attività di ristorazione con funzionalità standard. Obiettivo primario dell’iniziativa del Gola Cafè è quello di insegnare ai giovani con autismo a svolgere mansioni professionali all’interno di attività di ristorazione con funzionalità standard.Durante il corso, sviluppato in dieci moduli formativi di 2 ore l’uno, sono state svolte attività teoriche e pratiche pensate appositamente in base alle speciali caratteristiche di quattro partecipanti “apprendisti” che sono stati affiancati da due formatori professionisti e dai tutor Michele Simplicio, Angela Demattia, Maria Ciancio e Menica Capurso che, sotto la supervisione di Maurizio Mastrorilli, hanno affrontato diverse tematiche tra cui la storia e la preparazione della focaccia e della pasta fresca, la realizzazione di dolci e panini gourmet, come apparecchiare la tavola, accogliere i clienti e gestire il magazzino.Il menù dell’aperitivo ripercorrerà le pietanze che i ragazzi hanno imparato a realizzare durante le lezioni e che contribuiranno a preparare e a servire per questa particolare occasione, che si concluderà con l’assaggio degli spaghetti all’assassina di Gola, preparati a vista con lo spaghetto quadrato n° 86 e i prodotti Granoro della Linea Dedicato.Nel corso dell’evento interverranno il sindaco di Bari Vito Leccese, la presidente del Municipio II Alessandra Lopez, l’assessore al ramo Pietro Petruzzelli e i responsabili del progetto, sarà proiettato il video-diario del corso commentato dal coordinatore Maurizio Mastrorilli. Negli spazi del Gola Cafè, inoltre, sarà allestita una mostra fotografica a tema curata dall’agenzia Progetto Grafico.Al termine della serata, ai ragazzi e agli psicoterapeuti che hanno partecipato a questo progetto, saranno consegnati l’attestato di partecipazione con merito e il “Kit Assassina” di Granoro per mettere in atto a casa le tecniche apprese durante il corso.“Questo progetto – ha commentato Maurizio Mastrorilli – ha costituito un’esperienza incredibile e vorremmo possa continuare a crescere. Per questo siamo alla ricerca di partner commerciali che vogliano patrocinare i prossimi corsi con un contributo anche economico che possa aiutarci a coprire i costi di organizzazione, formazione e comunicazione per il futuro”.Gola Bistrot – Via Camillo Rosalba 47/K – BariInfoline: 3929111969Inizio aperitivo: 19.00