'La città del futuro? Deve cercare l’ombra'. Parla l’archistar egiziano Ahmed Abouaiana

Ha notato che la temperatura in centro città è solitamente più alta che nelle aree rurali o verdi circostanti?



"Si tratta della cosiddetta isola di calore urbana (Urban Heat Islands), che si verifica per diversi motivi, tra cui il fatto che gli edifici e l’asfalto assorbono il calore del sole durante il giorno e lo trattengono di notte, e la mancanza di alberi, che porta a temperature elevate e inquinamento atmosferico; anche le auto e le fabbriche rilasciano calore e inquinamento nell'aria. Il “Cambiamento Climatico”, in poche parole, è un cambiamento del clima terrestre che si verifica in un periodo di tempo relativamente breve. Ciò è causato principalmente dalle attività umane. Ad esempio, quando bruciamo combustibili fossili come carbone, petrolio e gas per produrre energia, rilasciamo nell’atmosfera grandi quantità di gas serra, come l’anidride carbonica, e questi gas successivamente intrappolano il calore proveniente dal sole, aumentando la temperatura media della Terra. Finalmente, “Verde Urbano”, ciò implica la presenza di piante, alberi e spazi verdi nelle città e su piccola scala, come pareti verdi e giardini sui balconi. Pertanto, questo libro fornisce una presentazione completa, soluzioni pratiche e indicazioni su questo argomento per un futuro migliore e sostenibile".



Tematiche che si affrontano in modo concreto?



"Il libro sottolinea la necessità di aumentare la copertura verde urbana per creare città più sane e mitigare il cambiamento climatico e le condizioni meteorologiche estreme che tutti affrontiamo. Fornisce una tabella di marcia e una guida sull'azione per il clima e la perdita di biodiversità nelle normative e nelle politiche, evidenziando molti dei problemi e delle sfide che tutti noi, e le nostre città hanno dovuto affrontare in generale, in particolare nel periodo del COVID. Sottolinea la necessità di collegare concetti come vivibilità e isole di calore urbane agli obiettivi di sviluppo sostenibile ed esamina l'impatto sociale ed economico dell'effetto isola di calore urbano su città e cittadini. Discute inoltre delle strategie per mitigare le alte temperature nelle città attraverso la copertura verde urbana e le infrastrutture verdi e sottolinea l'importanza di concentrarsi sui gruppi vulnerabili quando si agisce. Fornisce, attraverso due capitoli, una valutazione completa della copertura verde urbana al Cairo e a Roma, un'analisi della situazione attuale, criteri per identificare le aree a più alto rischio e la presentazione di una simulazione e di un quadro ambientale che contribuisce a un'efficace mitigazione del cambiamento climatico, che sostengo possa essere applicato in molti altri contesti. Evidenzia ancora i piani delle città globali e guida la creazione di città sostenibili e resilienti, all'indomani del COVID, in grado di resistere alle sfide future, di cui il nostro mondo è testimone in modo senza precedenti".



Come immagina le città del futuro in un mondo sempre più complicato?



"Negli ultimi anni, abbiamo tutti vissuto un'esperienza straziante a causa del COVID-19, in contrasto con l'aumento delle temperature globali e la crescente frequenza di eventi meteorologici estremi che non avevamo mai visto prima. Pertanto, il futuro delle nostre città deve adattarsi per garantire il benessere dei residenti, la sostenibilità delle loro infrastrutture e la dipendenza dalle infrastrutture verdi. La riforestazione urbana, che comporta l'integrazione della vegetazione negli ambienti urbani, è una soluzione promettente per mitigare gli effetti del cambiamento climatico. Non esiste alternativa, ma la pianificazione urbana dovrebbe dare priorità ai sistemi pubblici come parte dell'infrastruttura della città. La chiave del successo è coinvolgere i cittadini locali nel processo di progettazione e implementazione. Proteggere e valorizzare gli spazi verdi urbani è essenziale, poiché hanno un valore ambientale incalcolabile e sono vitali per lo sviluppo urbano sostenibile. Pertanto, promuovere una forte connessione tra i residenti delle città e gli spazi verdi urbani, proteggendo al contempo questi spazi come risorse ambientali, è fondamentale per garantire che i parchi urbani rimangano vitali. Le autorità locali, i Comuni e gli urbanisti dovrebbero dare priorità agli spazi verdi come parte dell'infrastruttura cittadina e del processo di pianificazione urbana. Coinvolgere i cittadini locali nel processo di progettazione e implementazione, oltre a consentire la collaborazione tra settori e stakeholder, è fondamentale per il successo ed è necessario per la sostenibilità".



Scendiamo nel dettaglio?



"Le raccomandazioni possono essere riassunte in diversi punti, tra cui: - Introdurre normative che impongono una percentuale di spazio verde nei nuovi sviluppi urbani per garantire l'accesso alla natura per i residenti. Considerare le differenze tra le politiche governative e le preferenze dei consumatori per una pianificazione efficace degli spazi verdi. - Applicare normative per proteggere e preservare gli spazi verdi esistenti dallo sviluppo o dall'invasione, mantenendo la biodiversità e promuovendo i servizi ecosistemici. - Piantare più alberi urbani per ombra, aria più pulita e un ambiente migliore, e preservare aree urbane naturali come zone umide e foreste per mantenere la biodiversità e connettere i residenti con la natura. - Le città acquisiscono e convertono terreni sottoutilizzati in parchi e spazi aperti, il che offre ai residenti maggiori opportunità di svago all'aperto e accesso alla natura. - Promuovere la riforestazione urbana, iniziative per aumentare la piantumazione di alberi e la copertura forestale urbana per migliorare la qualità dell'aria e la resilienza climatica. - Condurre valutazioni dell'impatto sulla salute nella pianificazione urbana per valutare gli effetti dei nuovi sviluppi sulla salute pubblica e migliorare la copertura verde; si nota che le valutazioni attuali spesso trascurano le esigenze delle parti interessate, portando a politiche inefficaci. - Incoraggiare l'adozione di tetti e pareti verdi tramite incentivi finanziari e supporto normativo per migliorare la copertura verde urbana".



La ricerca dell’ombra sarà quindi centrale in futuro?



"Sì, la ricerca dell’ombra e il ruolo della Natura possono diventare necessità assolute, soprattutto alla luce dei cambiamenti climatici. Con l’aumento delle temperature globali, gli eventi di caldo estremo diventeranno più frequenti e intensi. Come abbiamo detto, le aree urbane tendono ad essere significativamente più calde, il che le rende particolarmente vulnerabili allo stress da caldo e sottolinea la necessità di ombra. L’ombra sarà essenziale per proteggere gli esseri umani dalle malattie legate al caldo e ridurre i tassi di mortalità dovuti alle ondate di caldo. Secondo l'World Health Organization, tra il 2000 e il 2019 si sono verificati ogni anno circa 0.5 milioni di decessi correlati al caldo. Secondo la stampa, in Europa, lo scorso anno, più di 47.000 persone sono morte a causa delle alte temperature. L’Italia ha il tasso di mortalità più alto registrato in Europa. Infatti, l’ombra può rendere più confortevole e piacevole trascorrere del tempo all’aria aperta e rafforzare il sistema immunitario".

ROMA – Un saggio a più mani uscito da poche settimane per l’editore tedesco Springer, titolo “Livable Cities” (Urban Heat Islands Mitigation for Climate Change Adaption Through Urban Greening), scritto con Mohsen Aboulnaga, Antonella Trombadore, Mona Mostafa, con un possente apparato fotografico, realizzato in tutta Europa (in formato cartaceo e in ebook, 6 capitoli, pp. 442, 602 illustrazioni, euro 114,39) e un altro in lavorazione.Professore associato alla Sinai University, Consulente per la sostenibilità e la decarbonizzazione, Architetto Dottorato di ricerca alla “Sapienza University” (Roma).I suoi interessi di ricerca coprono vasti ambiti con un'attenzione particolare alla progettazione ambientale, allo sviluppo sostenibile, all'efficienza energetica, alla gestione degli stakeholder e allo sviluppo di approcci transdisciplinari/partecipativi.Lavora con vari stakeholder in diversi ambienti e contesti in Egitto, Italia, nei paesi del Golfo Arabico.Studio professionale al Cairo e prossimamente anche a Roma, Ahmed Abouaiana ha idee originali, rivoluzionarie per l’architettura e le citta del Terzo Millennio, che dovrà fare i conti con il climate change e armonizzarsi con l’esistente. E ce le spiega in questa intervista."Il titolo del libro è “Città Vivibili: Mitigare le Isole di Calore Urbano per l'Adattamento ai Cambiamenti Climatici attraverso il Verde Urbano”. Ma prima definiamo i concetti principali del titolo del libro, “Città Vivibili”, in breve, città dove le persone si sentono felici, sane e sicure. Hanno spazi verdi, buoni trasporti e comunità forti, in altre parole, che contengono tutto il necessario per godersi la vita. Mentre ”Le isole di calore urbano”, immagine che vive in una città".