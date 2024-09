Serie B: prima vittoria del Bari, 2-0 contro il Mantova al “San Nicola”

FRANCESCO LOIACONO - Il Bari conquista la sua prima vittoria in questo campionato, battendo il Mantova 2-0 nella quinta giornata di andata di Serie B. La partita, disputata allo stadio "San Nicola", ha visto i padroni di casa dominare con reti decisive di Lella e Mantovani.

Nel primo tempo, la squadra di Longp ha sfiorato il vantaggio con Falletti, che ha creato pericoli alla difesa mantovana. Al 18’ Lasagna è andato vicino alla rete, ma senza successo. Un minuto dopo, Trimboli non è riuscito a inquadrare la porta. Il vantaggio biancorosso è arrivato al 30’, quando Lella ha segnato di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Falletti. Prima della fine del primo tempo, al 45’, Fiori ha avuto un'altra occasione per raddoppiare, ma non l'ha concretizzata.

Nel secondo tempo, al 56’, Mensah ha sfiorato il pareggio per il Mantova, ma la difesa del Bari ha tenuto. Al 74’, Dorval ha sfiorato il raddoppio per i pugliesi, mentre al 78’ Novakovich, di testa, non è riuscito a schiacciare il pallone in porta. Poco dopo, al 80’, il Mantova è rimasto in dieci uomini a causa dell'espulsione di Trimboli, punito per un fallo su Benali dopo il controllo del Var.

Il Bari ha sfruttato la superiorità numerica e ha chiuso la partita al 89’, quando Mantovani ha siglato il 2-0 con una splendida girata al volo di destro su cross di Sgarbi.

Nella sesta giornata, il Bari affronterà il Frosinone allo stadio "Stirpe" domenica 22 settembre alle ore 15.