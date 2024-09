Serie C: Altamura e Cavese pareggiano 0-0, sconfitta per il Taranto contro la Casertana

FRANCESCO LOIACONO - Nella sesta giornata del girone C di Serie C, l'Altamura ottiene il suo primo pareggio stagionale, chiudendo sullo 0-0 contro la Cavese nella sfida giocata allo stadio “San Nicola”. Il match, caratterizzato da diverse occasioni, ha visto entrambe le squadre sfiorare il gol senza però riuscire a concretizzare.

Nel primo tempo, l'Altamura ha iniziato con intensità. Al 15’, Rolando si è avvicinato alla rete, ma il suo tentativo non ha avuto successo. Tre minuti dopo, Badje ha sfiorato il gol con un’azione pericolosa. Al 28’, un colpo di testa di Vigliotti non è stato sufficiente per superare il portiere della Cavese, e poco dopo, al 31’, Leonetti ha sprecato un’altra buona occasione.

Nella ripresa, la partita è rimasta in bilico. Al 24’, Diop ha sfiorato la rete del vantaggio per la Cavese. L'occasione più clamorosa è arrivata nei minuti di recupero: al 96’, Sorrentino, con un tiro di sinistro, ha colpito la traversa, lasciando l'Altamura a secco. Con questo risultato, l'Altamura si trova al penultimo posto in classifica con 4 punti, in compagnia dell'Avellino.

Taranto sconfitto dalla Casertana: 2-0 al "Pinto"

Continua il momento difficile del Taranto, che subisce la sua seconda sconfitta consecutiva, perdendo 2-0 contro la Casertana al “Pinto”. Dopo un primo tempo equilibrato, i padroni di casa hanno preso il controllo nella ripresa.

Al 29’ del primo tempo, Contessa ha sfiorato il vantaggio per il Taranto con un tiro di sinistro, ma non è riuscito a inquadrare la porta. Poco dopo, al 40’, Asencio ha fallito un’occasione clamorosa da una posizione favorevole.

Nella seconda frazione di gioco, la Casertana è passata in vantaggio al 17’ con un gol di Asencio, bravo a deviare in rete un cross di Carretta. Al 34’, la squadra campana ha raddoppiato su rigore, trasformato da Carretta, che si era procurato il penalty a seguito di un fallo di Del Favero. Il Taranto ha cercato di reagire, ma al 36’ Proia ha sfiorato il terzo gol per la Casertana, mettendo fine alle speranze degli ospiti. Con questa sconfitta, il Taranto rimane all'ultimo posto in classifica con soli 2 punti.

Entrambe le squadre pugliesi, Altamura e Taranto, dovranno cercare di invertire la rotta nelle prossime partite per risollevarsi da una situazione di classifica preoccupante.