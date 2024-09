Serie C Girone C, sesta giornata: scontri decisivi per la classifica

FRANCESCO LOIACONO - Nella sesta giornata del girone di andata della Serie C, girone C, si preannunciano partite cruciali per la lotta alla salvezza e per le ambizioni di alta classifica.

Dopo il successo importante per 2-1 sul Taranto allo stadio "Iacovone", l’Altamura tornerà in campo oggi, alle 20:45, affrontando la Cavese al "San Nicola" di Bari. La squadra di Altamura, in cerca di continuità, dovrà ottenere i tre punti per avvicinarsi all'obiettivo salvezza. La Cavese, invece, è reduce dalla sconfitta per 1-0 contro il Monopoli al "Simonetta Lamberti" e cercherà di riscattarsi dopo quel passo falso.

Il Taranto, scosso dalla sconfitta interna, si prepara ad affrontare la Casertana allo stadio "Pinto". La squadra di Caserta viene dal pareggio per 2-2 contro il Messina, in un incontro giocato al "San Filippo", e cercherà di ottenere una vittoria importante. Il Taranto, dal canto suo, è alla ricerca di una reazione forte per rilanciarsi in classifica e invertire la tendenza negativa delle ultime giornate.

Il Cerignola, dopo aver perso di misura (0-1) contro il Potenza al "Monterisi", è atteso da un impegno delicato al "Massimino-Cibali" contro il Catania. La partita, in programma per mercoledì 25 settembre alle 20:45, rappresenta un’occasione cruciale per i pugliesi che vogliono conquistare i tre punti e continuare la rincorsa verso la vetta della classifica. Il Catania, reduce dalla sconfitta per 3-2 contro il Giugliano al "De Cristofaro", dovrà fare i conti con la voglia di riscatto dei gialloblù.

Il Foggia, reduce da una pesante sconfitta per 4-0 contro il Benevento al "Vigorito", tornerà in campo con l’obiettivo di ritrovare il successo. I "Satanelli" ospiteranno il Giugliano allo stadio "Zaccheria" e cercheranno di conquistare una vittoria fondamentale per restare in corsa per i playoff. Giugliano, dopo la sorprendente vittoria sul Catania, proverà a confermare il momento positivo.

Infine, il Monopoli, galvanizzato dal successo contro la Cavese, ospiterà il Benevento giovedì 26 settembre alle 20:45 allo stadio "Veneziani". Il match sarà importante per i biancoverdi, che mirano a mantenere il terzo posto in classifica e consolidare le proprie ambizioni.

La sesta giornata del girone C si prospetta dunque ricca di sfide decisive, con tutte le squadre in cerca di punti vitali per i rispettivi obiettivi, che si tratti di salvezza, playoff o promozione diretta.