Serie C: il Monopoli perde 1-0 contro il Catania al Massimino-Cibali

- Seconda sconfitta in questo campionato del Monopoli che perde 1-0 contro il Catania al “Massimino-Cibali” nella settima giornata di andata del girone C di Serie C. Nel primo tempo al 19’ Angileri va vicino al gol. Al 21’ Carpani sfiora la rete. Al 24’ Montalto di testa non riesce a schiacciare in porta. Nel secondo tempo al 5’ il Catania passa in vantaggio con Lunetta, tocco al volo di sinistro su cross di Di Gennaro. Al 14’ Yeboah di destro non inquadra la porta. Al 30’ Luperini va a un passo dal raddoppio. Al 32’ Yeboah per pochissimo non riesce a pareggiare. Al 37’ Pace non concretizza una buona occasione. Al 41’ Bruschi, con una conclusione di destro, colpisce la traversa. Il Monopoli è primo in classifica con 13 punti. Il Catania è secondo con 12 punti insieme al Picerno, al Benevento, al Trapani al Cerignola e al Sorrento. Il Cerignola pareggia 0-0 con la Casertana al “Monterisi”.