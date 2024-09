Trend primavera-estate 2025: la borsa più costosa del mondo (250mila euro)

E’ la “star” della Paris Fashion Week (23 Settembre-1 Ottobre), dove l’artigianato, il pezzo unico, è la declinazione prevalente. Ma scagliata nel XXI secolo, dove anche l’idea di moda è riscritta, rimodulata.





La filosofia della maison (Rabanne è lo stilista della Space Age, oggi la direzione creativa è affidata a Julien Dossena) ha coniugato la sua stessa storia dove azzarda ipotesi di futuro, in un gioco fra la provocazione e l’ironia che ha sorpreso il pubblico e i buyers.







Una costante delle proposte: l'uso di materiali sorprendenti (il jackard argentato per esempio). Un divertissment che gioca anche sull'ambiguità fra la quotidianità e le occasioni galanti, uniche. Con l'uso intelligente dei colori pastello: azzurro, menta, rosa, lilla.



Ma torniamo alla borsa d’oro Rabanne, la più cara prodotta dal brand spagnolo. A Parigi è stata proposta una versione in oro 18 carati. Per realizzarla occorrono oltre 100 ore di lavoro ed è un prodotto di filiera, nel senso che passa da più mani, a cominciare da quelle dei gioiellieri. Ve la mettono, come si dice a Roma, per “soli” 250mila euro.





E’, si ripete, un tribute alla lunga vita del marchio, che fa pendant all'abito dorato creato da nel 1968 per la celebre cantante Francoise Hardy.



Quando il lusso diventa un grumo semantico ed esprime originalità, gusto, classe. Le coniugazioni più intriganti di sempre. E non le sole...



(ph Roberta Negro)

PARIGI – State mettendo da parte i soldini nel salvadanaio? Se volete essere trendy nella prossima primavera-estate, dovrete procurarvi la borsa più costosa al mondo. Che altro non è se non una riproposta dell'originale del 1969: ma la nano-bag dorata è sempre firmata da Paco Rabanne (18 febbraio 1934-3 febbraio 2023). Diventato un brand affollato semanticamente, con cui celebra i 50 anni del marchio fondato dallo stilista spagnolo.