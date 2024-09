Fiera del Levante: appuntamenti lunedì 30 settembre

BARI - Gli eventi della 87/a Campionaria previsti per lunedì 30 settembre:Ore 10.00, Padiglione 152, sala 3 – Puglia+ Puglia – Restituzione del percorso partecipato – Evento dedicato all’ascolto del lavoro svolto dai gruppi di giovani che hanno raccolto la sfida lanciata dalla Regione Puglia di pensare a un futuro vivo e pieno di fermento per il territorioOre 10.00, Padiglione 152, sala 2 – Infoday: bandi e avvisi pubblici del dipartimento Sviluppo economico – Desk per informazioni e quesiti dedicato a imprese, liberi professionisti, banche, Confidi, consulenti, Asl, Ao e IrcssOre 10.00, Padiglione 152, sala 1 – La Regione che innova: stato di attuazione del Piano di riorganizzazione digitale e prospettive per il futuro prossimo – Durante la mattinata verranno presentate alcune delle progettualità più importanti del piano di riorganizzazione digitale, in modo da mostrare come questi strumenti possano rendere più efficiente e veloce l’utilizzo di servizi per cittadini, personale regionale, soggetti esterni che interagiscono con le piattaforme digitaliOre 10.30, Centro Congressi, sala 2 – Le Giornate del Mezzogiorno: Pnrr e Zes, un nuovo intervento straordinario per il Mezzogiorno? – Presentazione del progetto di insediamento negli spazi regionali del PACT presso la Fiera del Levante degli hub di formazione, finanziati dal Pnrr, di ITS Academy Turismo e ITS Academy Apulia DigitalIntervengono: Gaetano Frulli (presidente Nuova Fiera del Levante), Loredana Capone (presidente Consiglio regionale Puglia), Luciana Di Bisceglie (presidente Camera di Commercio Bari), Luigi Gualtiero (Class CNBC), Giuseppe Catalano (docente Università La Sapienza), Pina Picierno (vicepresidente Parlamento Europeo), Giosy Romano (coordinatore Zes Unica), Pasquale Tridico (presidente Commissione FISC Parlamento Europeo) e Gianfranco Viesti (professore di Economia all’Università di Bari)Ore 10.30, Centro Congressi – Autentico Sustainable Design Made in Puglia – Workshop dedicato alle eccellenze del design made in Puglia. Per l’occasione sarà inoltre inaugurata la mostra temporanea “Autentico Levante”.Ore 10.30, Cineporto – Implementazione e potenziamento del Polo Arti Cultura e Turismo (PACT) – ConvegnoOre 11.00, Centro Congressi, sala 8 – Presentazione dei progetti di educazione finanziaria – Convegno promosso da Banca d’ItaliaIntervengono: Gaetano Frulli (presidente Nuova Fiera del Levante), Sergio Magarelli (capo della sede di Bari di Banca d’Italia), Fabio Bernasconi (vice capo dipartimento Tutela della clientela ed educazione finanziaria di Banca d’Italia), Maurizio Lozzi (dirigente sede di Bari di Banca d’Italia), Giuseppe Silipo (direttore generale USR Puglia), Loredana Perla (direttrice dipartimento For.Psi.Com dell’Università di Bari e coordinatrice della Commissione ministeriale di revisione delle indicazioni nazionali), Francesco Berardi (presidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria Bari-Bat), Marisa Ingrosso (giornalista Gazzetta del Mezzogiorno), Carmela Carella (coordinatrice del Punto d’ascolto della sede di Bari di Banca d’Italia), Claudia Orlando (referente regionale Banca d’Italia per l’educazione finanziaria e i PCTO)Ore 13 e 17, Padiglione 96 – Pesce di Puglia – Cooking show(necessaria prenotazione al desk dedicato attivo nel Padiglione 96, ingresso gratuito)Ore 14.00, Centro Congressi, sala 5 – Proteggiamo insieme l’Italia che innova – Incontro per la promozione e la tutela della proprietà industriale promosso dall’Associazione Espositori e Fiera (AEFI) in collaborazione con l’Accademia UIBMIntervengono: Gaetano Frulli (presidente Nuova Fiera del Levante), Saverio Massari (direzione generale per la proprietà industriale – Ufficio tecnico brevetti e marchi del ministero delle Imprese e del Made in Italy), Loredana Sarti (segretario generale Aefi), Antonella Recchini (direzione generale per la proprietà industriale – Ufficio tecnico brevetti e marchi del ministero delle Imprese e del Made in Italy), Eros Brienza (direzione sviluppo e innovazione dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato SpA), Juna Shehu (direttore generale Indicam), Giovanni Casucci (partner corporate law & intellectual property EY Studio Legale Tributario di Milano e membro del Consiglio direttivo Indicam), Stefano Vatti (vicepresidente Aippi), Gian Giuseppe Masciopinto (segretario generale Sicpi).Ore 14.00, Padiglione 152, sala 3 – Nasce in Puglia il primo prototipo di Emozionario Ambientale – ConvegnoIntervengono: Rocco De Franchi (Regione Puglia), Serena Triggiani (Regione Puglia), Isabella Pisano (Università degli Studi di Bari), Maria Teresa Salvati (Everything is Connected aps), Porziana Di Cosola (Istituto comprensivo Poggiofranco – T. Fiore)Ore 14.00, Padiglione 152, sala 1 – Terzo incontro Puglia Foresight – Evento dedicato al dialogo con le startup del territorio per raccogliere spunti, bisogni e proposte innovativeOre 15.00, Padiglione 152, sala 4 – Primo incontro della Rete degli Rtd di Regione Puglia e gli enti del sistema sanitario regionale – L’evento è riservato e ai soli Rtd consentirà di condividere le migliori prassi organizzative, tecnologiche e procedurali, per rafforzare la capacità amministrativa e promuovere una maggiore integrazione ed efficienza nei servizi regionali, con un focus particolare sulle esigenze del sistema sanitarioOre 15.00, Centro Congressi, sala 2 – Sull’evoluzione del marketing nelle Pmi: lo sviluppo del business con l’AI – ConvegnoIntervengono: Gaetano Frulli (presidente Nuova Fiera del Levante), Michele Emiliano (presidente Regione Puglia), Alessandro Delli Noci (assessore allo Sviluppo economico Regione Puglia), Vito Leccese (sindaco di Bari), Luciana Di Bisceglie (presidente Camera di Commercio di Bari), Vito D’Ingeo (presidente Confcommercio Bari-Bat), Antonio Perfido (cmo e head of education The Digital Box) e Luigi Tangorra (senior Area manager The Digital Box & Innovation Manager).Durante la giornata, inoltre, nello stand dell’Aeronautica Militare i visitatori potranno salire su un simulatore ludico di volo dell’Eurofighter, mentre in quello della Guardia di Finanza verranno svolti briefing illustrativi delle attività e dei mezzi del comparto delle Fiamme Gialle, dimostrazioni tecnico-pratiche a cura delle unità cinofile, attività di orientamento al reclutamento e all’addestramento presso gli istituti di formazione della Guardia di Finanza. Nello stand della Polizia di Stato ci sarà un’esposizione con simulatore e in quello dell’Arma dei Carabinieri un simulatore 3D di una scena del crimine. Negli spazi dell’Esercito, infine, i visitatori potranno apprezzare una mostra di materiali radio in occasione del 150esimo anniversario della nascita di Guglielmo Marconi, un’esposizione di mezzi e materiali in dotazione all’esercito, interventi musicali della banda della Brigata meccanizzata “Pinerolo”, simulatore di check-in/out e servizio doganale, attrazioni interattive tra cui parete d’arrampicata, percorso ginnico sportivo e percorso in ambiente notturno con l’utilizzo di visori. Sarà inoltre possibile ammirare materiale in sperimentazione quale il cane robot “Cesare” e la Blindo Centauro 2 e ascoltare i brani proposti da Radio Esercito.Eventi e spettacoli (gratuiti, compresi nel prezzo del biglietto)Ore 19.00 – DJ SET Dancehall VS Reggaeton – Bigmama Party. Sul palco allestito nell’Area 47 Ovest sarà proposto uno spettacolo musicale nel quale si alternerà un mix irresistibile di musica hip hop, reggaeton e ritmi latiniDurante il giorno sono in programma spettacoli itineranti di artisti di strada.L’accesso all’area eventi sarà consentito ai possessori del biglietto a pagamento cartaceo o digitale convertito in braccialetto al point presente all’interno del quartiere fieristico.Il biglietto per visitare la Campionaria Internazionale sarà acquistabile online al costo di € 2,50. Sarà comunque possibile acquistare il biglietto dai botteghini della Fiera del Levante al costo di € 5,00. Come già in passato, l’accesso è gratuito per coloro che arriveranno nel quartiere fieristico in bicicletta, per le persone con disabilità accompagnate (1+1), per i bambini al di sotto dei 10 anni, per i giornalisti e le Forze dell’Ordine muniti di tesserino professionale, per i possessori di tessera Aefi. L’orario di apertura del quartiere fieristico sarà tutti i giorni dalle 10.30 alle 20.30 per l’area espositiva. In occasione degli eventi programmati l’area dedicata chiuderà alle 24.