Serie C, il Taranto cerca riscatto contro il Trapani. Sfide cruciali per Monopoli, Altamura e Foggia

FRANCESCO LOIACONO - Nella quarta giornata di andata del girone C di Serie C, il Taranto, dopo la pesante sconfitta per 4-1 contro il Messina al "San Filippo", tornerà in campo domani alle 20:45 allo "Iacovone" per affrontare il Trapani, reduce dalla vittoria per 2-1 contro il Crotone allo "Scida". Gli jonici cercheranno il riscatto per rilanciarsi in campionato.

Sabato 14 settembre alle 18:30, il Monopoli ospiterà la Juventus Next Gen al "Veneziani". I biancoverdi, che puntano ai play-off, dovranno ottenere i tre punti contro una Juventus reduce dalla sconfitta per 1-3 contro il Catania a Biella.