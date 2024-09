Serie D, la Virtus Francavilla espugna Andria

- Espugnando il Degli Ulivi di Andria con la rete siglata da De Luca al 77' per il definitivo 0-1 a sfavore della Fidelis Andria, la Virtus Francavilla centra il quarto successo consecutivo nel campionato di Serie 2024-2025. La vittoria del derby giocato nel pomeriggio di domenica 29 settembre consente ai biancocelesti di salire a 12 punti e di conservare il primato del Girone H con 2 lunghezze di vantaggio sulla Nocerina, vittoriosa a Nardò per 3-1, e sulla Palmese fermata sul 3-3 a Casarano. Quarta giornata amara anche per il Brindisi, sconfitto per 2-0 a Gravina, e per il Manfredonia, battuto 0-3 al Miramare dal Matera. Pareggi esterni per il Fasano (2-2 a Ischia) e per il Martina, che non va oltre l'1-1 in casa dell'Acerrana.