Serie C: l'Altamura vince 3-2 sul Giugliano, il Foggia ko 2-1 contro l'Avellino

Nel secondo tempo al 6’ il Giugliano ritorna in vantaggio con Balde con un diagonale da posizione angolata. Al 91’ l’ Altamura pareggia con Leonetti, girata al volo a porta vuota, Al 93’ D’ Amico con un cross a rientrare realizza la rete decisiva per il successo dell’ Altamura. L’ Altamura è sestultimo con 7 punti insieme al Crotone, al Latina e all’ Avellino.





Il Foggia perde 2-1 con l’ Avellino al “Partenio- Lombardi”. Sulla panchina del Foggia debutta il nuovo allenatore Ezio Capuano. Nel primo tempo al 29’ l’ Avellino passa in vantaggio con Patierno di testa su cross di Palmiero. Al 37’ l’ Avellino raddoppia con Patierno di testa su passaggio di Gori. Nel secondo tempo il Foggia riesce solo ad accorciare le distanze al 45’ con Zunno, conclusione di destro su assist di Orlando. I rossoneri dauni sono penultimi con 5 punti.

Seconda vittoria esterna in questo campionato dell’ Altamura che prevale 3-2 sul Giugliano al “ De Cristofaro” nella settima giornata di andata del girone C di Serie C. Nel primo tempo al 18’ il Giugliano passa in vantaggio con De Paoli, tocco di destro su cross di Romano. Al 41’ l’ Altamura pareggia con Leonetti, rasoterra di sinistro.