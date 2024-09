Serie A: primo pareggio stagionale per il Lecce, 0-0 contro il Torino

FRANCESCO LOIACONO - Il Lecce ottiene il suo primo pareggio in questo campionato di Serie A, concludendo 0-0 contro il Torino allo stadio “Olimpico Grande Torino” nella quarta giornata di andata. In una partita caratterizzata da poche occasioni da rete, entrambe le squadre hanno faticato a concretizzare le opportunità create.

Nel primo tempo, il Torino è andato vicino al vantaggio già al 5’, quando Ricci ha sfiorato la rete con un tiro pericoloso. Un minuto dopo, Berisha ha avuto un'altra occasione per i granata, ma senza fortuna. Il Lecce ha risposto con Krstovic, che al 9’ non è riuscito a inquadrare la porta con un tiro di sinistro. Al 29’, Gaspar ha cercato di colpire di testa, ma non è riuscito a schiacciare il pallone verso la rete avversaria.

Nel secondo tempo, al 4’ Morente ha sprecato una buona opportunità per il Torino, mentre al 21’ Krstovic ha avuto una nuova occasione per il Lecce, mancando di poco il gol. Al 37’, Pierotti ha sfiorato il vantaggio per i salentini con un tiro che ha lasciato il pubblico con il fiato sospeso. Poco dopo, al 40’, Zapata per il Torino non è riuscito a concludere al volo da una posizione favorevole.

Per il Torino, questo è il secondo pareggio della stagione, dopo il 2-2 contro il Milan al “Meazza” nella prima giornata di andata. La squadra granata si trova ora in testa alla classifica con 8 punti, a pari merito con la Juventus. Il Lecce, con questo punto, sale all’undicesimo posto in classifica con 4 punti, insieme a Lazio e Parma.

Un match equilibrato, in cui entrambe le formazioni hanno cercato il colpo decisivo, ma senza riuscire a trovare il gol.