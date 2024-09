Tragedia sull'A14: 27enne di San Severo perde la vita in un incidente stradale

SAN SEVERO - Un giovane di 27 anni originario di San Severo, nel Foggiano, ha perso la vita questa mattina in un tragico incidente stradale avvenuto sull’autostrada A14, nei pressi di Cerignola. Secondo le prime informazioni, la vittima era alla guida di una Fiat Panda che, per cause ancora da accertare, ha tamponato un camion. Il conducente del mezzo pesante è rimasto illeso.

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale, che si occupa ora di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e di stabilire eventuali responsabilità. Al momento non sono state diffuse ulteriori informazioni sulle cause del sinistro.

La comunità di San Severo è sotto shock per la perdita del giovane, mentre le autorità continuano a indagare per chiarire i dettagli dell’incidente.