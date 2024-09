Settembre a Palazzo Pesce: Musica, Arte e Cultura

MOLA DI BARI - Settembre 2024 si preannuncia ricco di eventi culturali a Palazzo Pesce, a Mola di Bari, che, in collaborazione con il Duke Jazz Club, offrirà una serie di serate imperdibili dedicate alla musica e all'arte.

**Giovedì 5 settembre 2024** alle 21:30, la corte all'aperto di Palazzo Pesce si trasforma in un palcoscenico per “Cantando Mina”. Protagonista della serata sarà Rosanna D’Ecclesiis alla voce, accompagnata da Pino Mazzarano alla chitarra e Vito Di Modugno al basso. Il concerto renderà omaggio alla straordinaria Mina, riproponendo i suoi più grandi successi in arrangiamenti innovativi che spaziano dal tango allo ska fino al funk. Un’occasione unica per rivivere brani indimenticabili come *Parole parole*, *Se telefonando* e *E se domani*.

**Dal 6 al 9 settembre 2024**, Palazzo Pesce ospiterà la mostra "L’Arte di Vittoria", una personale dedicata a Vittoria Ruggiero, storica insegnante di Mola, nota per aver ispirato generazioni di studenti. La sua passione per l’arte si manifesta in creazioni originali che trasformano elementi naturali in opere poetiche e suggestive. La mostra sarà inaugurata venerdì 6 settembre alle ore 19:00, con una presentazione a cura dell’artista Antonella Linsalata. L'ingresso è libero.

**Venerdì 13 settembre 2024**, sempre alle 21:30, torna la musica con “Parole e Musica: quando il jazz abbraccia le parole”. Mariagrazia Aurora Pupillo, con la sua voce calda, interpreterà testi di grandi parolieri italiani e internazionali, accompagnata da Alberto Parmegiani (chitarra), Gianluca Fraccalvieri (basso) e Fabio Delle Foglie (batteria). Una serata dedicata alla fusione tra jazz, bossa nova e musica pop italiana, con un repertorio di autori come Sergio Bardotti e Rodgers & Hart.

**Sabato 14 settembre 2024**, sempre alle 21:30, Palazzo Pesce omaggerà uno dei più grandi trombettisti della storia del jazz con “Remembering Miles”. Guido Di Leone (chitarra), Bruno Montrone (organo hammond), Giovanni Scasciamacchia (batteria) e Andrea Sabatino (tromba) ricreeranno l’atmosfera delle esibizioni di Miles Davis, ripercorrendo i momenti in cui l’artista si avvicinava al bebop, suonando con leggende come Charlie Parker e Dizzy Gillespie.

**Giovedì 19 settembre 2024**, alle 21:00, è il turno de “Le Voci della Black Music”. Luciana Negroponte, accompagnata da Vito Di Modugno al piano e hammond, omaggerà le grandi icone della musica nera: Mahalia Jackson, Aretha Franklin e Nina Simone. Una serata che celebra le voci più potenti della Black Music e le loro canzoni immortali.

**Sabato 21 settembre 2024**, sempre alle 21:00, Palazzo Pesce chiuderà il mese con “Cinema Mon Amour”. Serena Grittani (voce), Bruno Montrone (pianoforte), Giampaolo Laurentaci (contrabbasso) e Dario Riccardo (batteria) si esibiranno in un repertorio di grandi classici che hanno segnato la storia del cinema, emozionando generazioni di spettatori.

Un mese di eventi che mescola musica, arte e cultura, offrendo agli appassionati serate da non perdere.