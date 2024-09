Shock Room al DEA di Lecce mai attivate: interrogazione di Mazzotta (FI)

BARI - Paride Mazzotta, presidente del gruppo consiliare di Forza Italia, ha presentato un'interrogazione alla Giunta regionale in merito alla mancata attivazione delle quattro "shock room" al DEA di Lecce, struttura che avrebbe dovuto rappresentare un’eccellenza nella sanità pugliese.“Leggendo la stampa, emerge che queste sale, costate circa 400mila euro, non sono mai state utilizzate in quattro anni. Nonostante il loro alto contenuto tecnologico, non ci sono notizie su quando potranno essere operative”, ha dichiarato Mazzotta, sottolineando la gravità della situazione.Il consigliere ha definito la vicenda un caso di sperpero di denaro pubblico e ha chiesto spiegazioni sul ritardo, nonché tempi certi per l'attivazione di un servizio essenziale per la comunità. "Questa è una brutta pagina per la nostra sanità", ha concluso Mazzotta.