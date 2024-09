Specchia, due giorni di festa dedicati alla Madonna del Passo

SPECCHIA - La Parrocchia Presentazione della Vergine Maria e il Comitato Festeggiamenti, con il Patrocinio del Comune di Specchia, in collaborazione con la Pro Loco comunicano che nei giorni: 7 e 8 Settembre prossimi si svolgerà la Festa della Madonna del Passo, un evento che intreccerà storia e fede, la devozione religiosa con l'intrattenimento, attesissimo da tutta la comunità.Nel patrimonio dell’architettura religiosa di Specchia si annovera la cripta-cappella dedicata alla Madonna del Passo, collocata a circa due metri e cinquanta sotto il livello stradale, il luogo sacro rivela ancora le sue origini di laura basiliana o “cripta rupestre”, come la definì il vicario capitolare Mons. Tommaso De Rossi nella visita pastorale del 1711: “Ho visitato la chiesa della Madonna del Passo: anticamente era una cripta rupestre ed in seguito per la devozione del popolo fu trasformata in chiesa; ci sono due altari: uno dedicato al SS. Crocefisso, l’altro alla Natività della Beata Vergine Maria. Anticamente si svolgevano grandi festeggiamenti, ma oggi solo nella festa della Santa Croce il Capitolo Parrocchiale va in processione e celebra solennemente, così anche nella festa della Natività della B. V. Maria. Ha una campana opportuna.”(Chiese e Palazzi di Specchia – Antonio Penna - Libellula Edizioni).I due giorni di festa inizieranno alle ore 19.00 con l’esibizione della “Misto Band - Street Band”, che unisce ai più grandi successi di musica italiana e internazionale, alcune coreografie di passi di ballo, gruppo che intrattiene e allieta sfilate, inaugurazioni, feste patronali, sagre e mercatini di ogni genere, che suonerà fino le ore 20.30 in Piazza del Popolo. Allo stesso modo, dalle ore 20.00, altri momenti di spettacolo per le vie principali del paese grazie agli Artisti di Strada, che si concluderanno in Piazza del Popolo.Dalle ore 20.30 in Piazza del Popolo sarà possibile ammirare l’ “Infiorata” dedicata alla Madonna, grandezza di 5 x 5 metri, con la stessa tecnica del noto evento del Capo di Leuca, grazie alla disponibilità Gruppo Volontari Infiorata Patù e Parrocchia Patù, coordinati da don Carmine Peluso, Parroco della cittadina, che, per il secondo anno consecutivo, hanno raccolto l’invito del Comitato organizzatore specchiese.Alle ore 21.00 nella Piazzetta nei pressi della Pro Loco, divertimento per i più piccoli con i Transformers Show, al termine, in Piazza del Popolo, si potrà assistere al Concerto di Antonio Castrignanò AC & Taranta Sound dal titolo “Babilonia”. Nella musica del cantante calimerese si evidenzia la continua ricerca per richiamare la musica della Taranta di una volta ai tempi attuali, che Castrignanò arricchisce con risonanze nuove, tinte, racconti di una volta, che trasformano le nuove sonorità in nuove sensazioni per l’ascoltatore.Nella mattinata dell’8 Settembre, nei pressi della cripta dedicata alla Madonna del Passo, si svolgerà la Fiera - mercato d’istituzione secolare. Inoltre, nelle stesse ore, il Comitato Festeggiamenti, con delle rappresentanze civili, militari e religiose accompagnate dal Premiato Concerto Bandistico “La Grande Banda del Cilento”, renderà omaggio al monumento dei caduti in guerra con un tributo floreale.Fino a quella data, all’esterno del luogo sacro, alle ore 19.00, verrà celebrata la Novena dedicata alla Madonna. Al termine della Santa Messa dell’8 settembre, prenderà avvio la processione, che sarà aperta dal Gruppo “Zzi Banda Alezio Bassa Musica” composto da soli 5 elementi. La processione attraverserà le strade principali di Specchia con i balconi delle abitazioni addobbati con festoni e luci e prima dell’inizio del rito sacro avvio, al quale parteciperanno le autorità civili e militari, sarà possibile assistere ai fuochi pirotecnici della “Fireworks Salento” da Corsano. Il simulacro sarà accompagnato da varie rappresentanze di associazioni di militari in pensione, in ricordo delle madri e mogli specchiesi che a lei si rivolsero nei momenti particolarmente drammatici II° Guerra Mondiale, quando le donne si recavano alla cripta, alcune camminando in ginocchia, implorando la Madonna del Passo di far tornare incolumi i figli e i mariti dal terribile conflitto.Per tutta la giornata dell’8 settembre e per la processione, presterà servizio il Premiato Concerto Bandistico “La Grande Banda del Cilento”, diretta dal Maestro Nicola Pellegrino, un complesso che ha ottenuto i seguenti riconoscimenti: Medaglia d’argento XXXIII Fiati Festival di Ferrandina (MT) e Premio Primula d’Oro alla cultura (2021) che al termine della processione, si esibirà con le sue note musicali in Piazza del Popolo. Nelle due serate dell’evento Piazza del Popolo e le strade circostanti, saranno illuminate dalla Ditta “Luminarie Santoro” da Alessano, mentre l’addobbo della Chiesa Madre sarà curato dalla Ditta “Aventaggiato Addobbi” da Castrignano dei Greci.Sarà possibile acquistare dal Mercatino Artigianale, curato dalle Associazioni: “Crazy Art Group. Informale” e “Artigianato che piace Zarathustra”, inoltre, grazie a “SelfieFun, coloro che raggiungeranno l’evento di Specchia avranno la possibilità di fotografarsi gratuitamente per avere un ricordo della partecipazione, mentre i bambini potranno divertirsi nel Piccolo Luna park, collocato in Piazza S. Oronzo e i più grandi il parco dei divertimenti lo troveranno nei pressi dell’Ex Convento dei Francescani Neri.Infoline Rocco Indino 3205719279