Stefanazzi (PD): "Piena solidarietà a Don Antonio Coluccia dopo l'aggressione"

LECCE - **Claudio Stefanazzi**, deputato del Partito Democratico, ha espresso piena solidarietà a **Don Antonio Coluccia** in seguito alla vile aggressione subita durante un corteo per la legalità. Don Coluccia, noto per il suo impegno nella lotta alla criminalità e al degrado sociale, è stato attaccato proprio mentre manifestava contro l’illegalità."Tutta la mia solidarietà a Don Antonio Coluccia per la vile aggressione subita ieri. Don Antonio ha fatto della lotta alla criminalità e al degrado sociale una missione di vita e, come già successo in passato, continuerà sulla sua strada senza lasciarsi intimidire", ha dichiarato Stefanazzi.Il deputato ha sottolineato l’importanza del ruolo delle istituzioni e della comunità nel proteggere figure come Don Coluccia, affinché possano continuare la loro opera senza timori. "Mi auguro che i responsabili vengano individuati", ha aggiunto, "ma soprattutto spero possano ritrovare un posto entro i confini della legalità, così come tanti giovani hanno fatto grazie a Don Antonio".Don Antonio Coluccia è una figura di riferimento nella lotta contro le mafie e il degrado sociale, impegnato a sensibilizzare i giovani e le comunità sulle conseguenze della criminalità.