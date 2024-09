Successo travolgente per l’Enea Experience Odyssey: un evento che ha fatto vibrare Ginosa tra cultura, emozioni e impegno

GINOSA - Si è conclusa con entusiasmo e trionfo l’Enea Experience Odyssey, la straordinaria iniziativa nata dal Magna Grecia Awards, che ha visto Ginosa al centro della scena culturale. Un evento che ha ospitato personalità di altissimo profilo provenienti dal mondo dell’economia, della letteratura, del teatro, del cinema, del giornalismo d’inchiesta, della magistratura, delle forze dell’ordine, dell’impresa e della politica italiana.- Concepito da Vito Caggianelli e Fabio Salvatore, l’evento ha già gettato le fondamenta per un ritorno trionfale. La prossima edizione, ancora ospitata dal Comune di Ginosa, sarà annunciata durante un esclusivo evento alla BIT di Milano, dal 9 all’11 febbraio 2025.- In undici giorni intensi, più di 6.000 persone hanno animato la suggestiva Piazza Orologio, trasformata in un teatro a cielo aperto grazie alla regia e alla direzione artistica di Nicola Valenzano. Tra i protagonisti, spicca il nome di Antonella Albano, prima ballerina della Scala di Milano. Il pubblico ha vissuto momenti di emozione profonda, riflessione e ispirazione: dal commovente omaggio di Primo Reggiani accompagnato dalle toccanti parole di Manfredi Borsellino, ai dibattiti appassionati su temi come giustizia, lotta alla mafia e diritti civili.- Indelebili le parole del Procuratore Aggiunto di Palermo, Paolo Guido, che ha lanciato un monito chiaro: “La mafia, da pandemia, è diventata endemia, e non possiamo abbassare la guardia”. Forte e decisa anche la voce di Maurizio De Lucia, Procuratore Capo di Palermo: “Vorremmo finalmente vedere una vera riforma della giustizia Nordio, che ogni giorno sembra cambiare forma”.- Tra i momenti più toccanti, il doloroso racconto dei tre fratelli di Ponticelli, ingiustamente condannati a 30 anni di carcere, ha scosso il pubblico, mentre figure di spicco come Antonio De Caro, Lucia Annunziata, Mario Turco e Laura Castelli hanno animato il dibattito politico sul futuro del Paese. La presenza dell’Arma dei Carabinieri, rappresentata dal Comandante dei ROS, Generale Vincenzo Molinese, ha confermato il profondo legame tra istituzioni e cittadini.Giornalisti di grande rilievo come Antonio Padellaro, Lirio Abate, Roberto Arditti, Luciano Regolo, Giulio Golia e Francesca Di Stefano hanno arricchito il dibattito, affiancati da figure impegnate nella lotta contro le mafie come Giuseppe Antoci, Antonella Di Bartolo, l’avvocato Elisabetta Busuito, Valeria Scafetta e Roberto Montà, Presidente Nazionale di Avviso Pubblico e partner solidale dell’evento. La dimensione spirituale, incarnata da Luca Vigilante e Don Luigi Epicoco, ha offerto spazi di riflessione e speranza, con contributi emozionanti come quelli di Clio Evans e Lele Spedicato, chitarrista dei “Negramaro”. E poi la TV, rappresentata da Alba Parietti e Antonio Azzalini, ha contribuito a impreziosire il palcoscenico dell’Enea Experience Odyssey.- Non sono mancati racconti di imprenditoria, innovazione e tradizione, come quelli degli imprenditori locali Nicola Delfino e Angelo Marchetti, che hanno dimostrato come il territorio sia in continua evoluzione e crescita.L’Enea Experience Odyssey è stata una scommessa vinta, grazie anche alla lungimiranza del Comune di Ginosa e del suo primo cittadino, l’Arch. Vito Parisi. Con il sostegno della Regione Puglia, di Puglia Promozione, della SIAE e di Coldiretti Puglia, questo evento ha saputo offrire al pubblico serate di altissimo livello, completamente gratuite.L’Enea Experience Odyssey, voluta dal Centro Studi e Ricerche Franco Salvatore, non è stato solo un evento culturale. Ha ispirato, commosso e stimolato, mettendo Ginosa al centro di una nuova rinascita sociale e culturale. Ora l’appuntamento è fissato per il prossimo febbraio, quando, alla BIT di Milano, sarà svelata la prossima straordinaria edizione di questo evento, che promette di continuare a lasciare un segno profondo e duraturo. Ginosa ha vibrato di cultura, emozioni e impegno. E il meglio deve ancora venire!