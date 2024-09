Supercar Owners Circle conclude i festeggiamenti in grande stile

Photo credits: Supercar Owners Circle

Il club più esclusivo ha celebrato il suo decimo anniversario a Borgo Egnazia





Il decimo anniversario di Supercar Owners Circle (SOC), l’esclusiva community internazionale di collezionisti di supercar, hypercar e auto d’epoca, a Borgo Egnazia, ha superato ogni aspettativa, regalando ai fortunati partecipanti un'esperienza davvero unica. L'evento, svoltosi dal 12 al 15 settembre, ha trasformato il cuore della Puglia in un palcoscenico straordinario per alcune delle auto più esclusive al mondo, creando un mix irripetibile di lusso e velocità.





Dopo il grande successo dell'evento inaugurale tenutosi a giugno ad Andermatt, in Svizzera, collezionisti internazionali provenienti da oltre 15 Paesi diversi, tra cui Italia, Germania, Svizzera, Stati Uniti, Kuwait e Singapore, si sono riuniti per un’esperienza unica dimostrando ancora una volta come SOC sia un punto di riferimento assoluto per gli amanti delle auto unendo il meglio di un concorso d’eleganza insieme all’adrenalina di un rally.





"Con un parterre di più di 50 supercar e hypercar da sogno, le performance su strada sono state spettacolari. Due Pagani one-off, la Pagani Zonda 760 MY Roadster e una Pagani Huayra Epitome unica – che si è aggiudicata il titolo di best of show - sono stati guidate per la prima volta in assoluto all'evento SOC" ha dichiarato Florian Lemberger, CEO e presidente di Supercar Owners Circle.





Presenti anche una Mercedes-AMG One, l'iconica Ferrari SP3, diverse Koenigsegg, tra cui Jesko Absolut e Jesko Attack, e la Gordon Murray T.50, una tra le prime auto cliente progettata dal famoso designer Gordon Murray.





L’evento ha inoltre visto la partecipazione del celebre youtuber Shmee 150, che ha sfoggiato le sue Zenvo TSR-S e Mercedes AMG GT Black Series.





Vetture esclusive e one-off di straordinaria bellezza hanno percorso più di 500 km attraverso le strade della Puglia e della Basilicata, portando gli equipaggi in un viaggio indimenticabile attraverso ben due siti UNESCO, dai suggestivi trulli di Alberobello a un pranzo panoramico nella storica Matera, fino a toccare la pista dell'aeroporto di Grottaglie-Taranto per una vera esperienza di guida adrenalinica.





Lotus, il main partner automotive di quest’evento, ha lasciato tutti a bocca aperta con un'esclusiva presentazione di una serie limitata di sole 10 Lotus Emira "SOC 10 Year Anniversary Edition".





A rendere ancora più prestigioso il parterre sono stati altri Automotive Partners d'eccezione, come Pagani Automobili con il suo ultimo modello Pagani Utopia, Dallara Automotive, rappresentata dal suo CEO Andrea Pontremoli e Naran Automotive, con il prototipo della Naran Hypercar.





Non solo prestazioni mozzafiato: Alcantara è stato il official lifestyle partner dell'evento, offrendo un'esperienza tattile e visiva ineguagliabile, evidenziando ancora una volta l’importanza del lusso italiano. L'evento è stato inoltre supportato da Corte Vetusto Mezcal, Mirai Flights, Acqua di Parma e Marchesi Antinori S.p.A.. Un plauso anche a Labocosmetica e al suo team di Detailer professionisti per l'impeccabile cura ai dettagli delle vetture.





"Un sentito ringraziamento va alle autorità locali, ai comuni e a tutte le persone coinvolte. Grazie al loro supporto, siamo riusciti a creare un'esperienza indimenticabile per i nostri ospiti, celebrando insieme la passione per le supercar in un contesto unico e affascinante" con queste parole Paolo Balladore, COO di Supercar Owners Circle, ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile l'organizzazione e il successo di questo evento.