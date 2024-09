Morte vigile del fuoco, Cisl: 'Grande e responsabile impegno dei lavoratori a fronte di carenze di organico'

BARI - “Dalla Cisl regionale e dalla Federazione nazionale sicurezza Puglia cordoglio per la morte del Vigile del fuoco in servizio, intento in operazioni di soccorso per il maltempo nel Foggiano”. Così il Segretario generale Cisl Puglia, Antonio Castellucci, con il Segretario generale FNS Cisl Puglia, Leonardo De Marco, sulla scomparsa del Caporeparto Antonio Ciccorelli. “La tragedia, che si aggiunge purtroppo alle altre dei giorni passati, ricorda non solo l'impegno civile e coraggioso ma anche il problema del sotto organico dei lavoratori del comparto, a fare i conti spesso con la complicata realtà di turni lavorativi sempre più stressanti e comunque a svolgere costantemente, rischiando la vita, il proprio lavoro con grande responsabilità” osservano i sindacalisti. “Diverse sono state e continuano ad essere le sollecitazioni della Cisl e della FNS alle Istituzioni ad intervenire. Ai familiari le più sentite condoglianze” concludono Castellucci e De Marco.