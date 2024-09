Taranto, torna la 'Mobility Week': iniziative ed idee per una mobilità sostenibile, intermodale e non inquinante

TARANTO - Uno spazio pubblico più accessibile, più accogliente, più sicuro, in cui i mezzi di trasporto circolanti rispondano alle esigenze di non arrecare danni alla qualità dell’area e di rispettare pedoni e ciclisti. Uno spazio pubblico capace di trasformarsi, grazie anche alla realizzazione di nuove infrastrutture ed aree verdi, in un luogo di movimento, di condivisione, in un luogo da vivere all’insegna della socialità. - Uno spazio pubblico più accessibile, più accogliente, più sicuro, in cui i mezzi di trasporto circolanti rispondano alle esigenze di non arrecare danni alla qualità dell’area e di rispettare pedoni e ciclisti. Uno spazio pubblico capace di trasformarsi, grazie anche alla realizzazione di nuove infrastrutture ed aree verdi, in un luogo di movimento, di condivisione, in un luogo da vivere all’insegna della socialità.





Sarà questo concetto di "spazio" ad essere il protagonista indiscusso della campagna di sensibilizzazione attorno alla quale ruoterà la nuova edizione della "Settimana Europea della Mobilità Sostenibile", che è stata presentata questa mattina, venerdì 13 settembre, nel corso della conferenza stampa tenuta nel Salone degli Specchi a Palazzo di Città dall’assessore all’Urbanistica e Mobilità Sostenibile del Comune di Taranto, Edmondo Ruggiero, dal presidente di Kyma Mobilità, Daniele D’Ambrosio, dalla direttrice del MarTA, Stella Falzone, e dalla direttrice di ITS Academy Mobilità, Luigia Tocci.





Appuntamento finalizzato a "promuovere il cambiamento comportamentale a favore della mobilità attiva del trasporto pubblico e di altre soluzioni pulite e intelligenti", anche quest’anno vede l’adesione del capoluogo ionico, già pronto a mettere in campo una serie di iniziative. Programmate dall’Amministrazione guidata dal sindaco Rinaldo Melucci, su proposta dell’assessore Ruggiero, le attività si svilupperanno da lunedì 16 a domenica 22 settembre. Nell’arco della settimana, in alcuni Istituti scolastici cittadini e nell’Auditorium Urban Healt Center Calliope presso il BAC in Via Di Palma, si svolgeranno convegni e dibattiti di carattere scientifico che rappresenteranno l’occasione per pianificare misure sperimentali innovative ed in grado di agevolare il ricorso a mezzi di trasporto non inquinanti allo scopo di raggiungere l’obiettivo europeo di emissioni-zero di gas serra entro il 2050. Una finalità che per essere perseguita richiede sforzi significativi soprattutto perché quello dei trasporti è il secondo settore che in Europa va ad impattare negativamente sull’ambiente.





"Durante questi sette giorni organizzeremo una serie di eventi ed attività per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di adottare abitudini di trasporto più sostenibili. Il momento clou di questa importantissima iniziativa -ha dichiarato l’assessore Ruggiero- sarà proprio quello di domenica, quando dalle 09.00 alle 13.00 provvederemo a pedonalizzare la zona a ridosso della centralissima Piazza Garibaldi con l’apertura del 'Villaggio della Mobilità Sostenibile'. Dalle 09.30 alle 11.30 tutti coloro che lo vorranno potranno partecipare alla ciclopasseggiata organizzata nella borgata di San Vito, mentre dalle 18.00 alle 19.30 sarà inaugurata la zona pedonale in via Cavour, ma solo nei pressi del MarTa. Desidero infine ricordare che sempre per tutta la giornata di domenica 22 i cittadini potranno utilizzare gratuitamente i mezzi di Kyma Mobilità sull’intero territorio urbano".





"La 'Mobility Week 2024' -ha aggiunto il sindaco Melucci- è un evento che rappresenta un passo fondamentale verso un futuro più verde e sostenibile per la nostra città. Promuovere modalità di spostamento più razionali non è solo una questione ambientale, ma riguarda anche la qualità della vita: ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico, migliorare la salute pubblica, scoprire le alternative di mobilità e rendere le nostre strade più sicure per pedoni e ciclisti sono obiettivi che possiamo raggiungere nell’ambito del processo di rigenerazione urbana che, come Amministrazione, abbiamo già provveduto ad avviare da alcuni anni".





E sul ruolo che l’azienda di trasporto pubblico locale avrà nel corso della manifestazione si è espresso anche il presidente Daniele D’Ambrosio manifestando la sua soddisfazione per "la partecipazione di Kyma Mobilità ad un appuntamento che risulta fondamentale per promuovere la mobilità sostenibile nella nostra città. In occasione di questa importante settimana, nella giornata di domenica 22 settembre si viaggerà gratis su tutti gli autobus di Kyma Mobilità: tutti i cittadini avranno un’opportunità per scoprire i vantaggi del trasporto pubblico e contribuire a ridurre l’impatto ambientale non utilizzando il mezzo privato. Inoltre, sempre nella mattinata di domenica, saremo presenti in Piazza Garibaldi, nel Villaggio della Mobilità sostenibile, con il Bibliobus, un gioioso autobus-biblioteca per i più piccoli che sarà allestito dal Crest che curerà anche attività di animazione per i più piccoli, e con un nostro stand presso cui i cittadini, ricevendo un gadget gratuito e una brochure, potranno ottenere informazioni dettagliate sui nostri servizi, le nuove iniziative e i progetti futuri di Kyma Mobilità. In occasione della Settima della Mobilità sostenibile, infine, raccogliendo l’invito dell’assessore Edmondo Ruggiero, abbiamo messo a disposizione mille biglietti gratuiti per i nostri autobus a favore dei commercianti del Borgo che potranno regalarli ai loro clienti".