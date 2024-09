Tra rievocatori e accampamenti Taranto torna all'anno Mille per la Grande Battaglia

L’appuntamento è per sabato 14 e domenica 15, a partire dalle 16:30. Vicende antiche e il fascino di un’epoca passata per rivivere la grande rievocazione che riporta le lancette del tempo al 1060 attirando, puntualmente, centinaia di appassionati. Cultura, spettacolo, promozione turistica e divulgazione del patrimonio storico immateriale, ambientale e identitario sono le direttrici di questo progetto dell’associazione I Cavalieri de li Terre Tarentine con il patrocinio e il sostegno del ministero della Cultura, del Consiglio regionale della Puglia e del Comune di Taranto.



Grandi numeri in questa XIII edizione che ospiterà 22 gruppi di rievocatori – tra i quali una rappresentanza internazionale - e un grande accampamento, come mai accaduto prima. Un maestoso allestimento nei pressi del fiume Cervaro e del mar Piccolo, tra gli antichi sentieri della via Appia, nel quale immergersi prima dell’inizio dello scontro. Un vero e proprio spettacolo nello spettacolo, tra armi e armature, circa 50 tende, soldati, la riproduzione della vita dell’epoca e di attività artigianali.



Gli oltre 200 rievocatori partecipanti sono tra i più titolati per conoscenze, coerenza filologica e competenze nelle arti marziali medievali. Saranno loro a guidare i visitatori nella grande rievocazione storica del vivere e del fare la guerra nell’XI secolo.



Come ormai tradizione, ad ospitare la Battaglia sarà la zona dei Battendieri, un luogo in armonia con la natura, intriso di storia e fortemente suggestivo. Si comincia sabato 14 con la guerra tra Impero Bizantino e Normanno per la conquista del ricco Sud Italia. La domenica, l’epilogo con lo sbarco del generale bizantino Mariarcha e del suo esercito, in grado di sconfiggere il forte contingente rivale.



Questi, nel dettaglio, gli orari di sabato 14: apertura accampamento 16:30, inizio Battaglia ore 18:15 e termine intorno alle 20. Al termine, esibizioni di musica medievale e danze con Musica Historica di Fabio Anti. Inoltre, sarà allestita una ricca e allettante area food itinerante. Il sabato l’accampamento chiuderà a mezzanotte, la domenica alle 22.



L’evento prevede un biglietto di ingresso quale contributo per autofinanziamento associativo (8 euro a persona per una giornata e 10 euro per entrambe). Per i bambini sotto i 12 anni è gratuito. Consigliata la prenotazione, info evento https://www.facebook.com/events/827442699581143 e 338.4087801. Ampio parcheggio gratuito.



Coordinate TOM TOM, ITA @40°29’41.57°N, 17°19’36.30°E.

TARANTO - Che la grande Battaglia dell’XI Secolo tra Normanni e Bizantini abbia inizio. Da un lato, l’esercito capeggiato da Roberto il Guiscardo e dal conte Malgerio, dall’altro le truppe che provano a difendersi dagli invasori, proteggendo i loro territori: Taranto, Brindisi, Oria e Otranto. Sullo sfondo, le voci narranti dell’attore e regista Massimo Cimaglia e dell’attore Giovanni Guarino in un dialogo tra due civiltà profondamente diverse. Saranno loro a guidare il pubblico nel grande scontro dell’anno Mille, contestualizzando il momento storico e l’avvincente episodio, descritto nel Chronicon Northmmannicum. “Nel 1060 – si legge - fu presa la città di Taranto dal capo Normanno Duce Roberto detto il Guiscardo: poi giunse a Brindisi e la conquistò. Il Normanno conte Malgerio giunse ad Oria e cacciò di lì i Greci”. E ancora: “In ottobre giunse Miriarcha con un esercito Imperiale con al seguito truppe Varieghe combattè una grande battaglia contro Roberto e Malgerio e scacciò i Normanni. E così recuperò quelle e altre terre e anche Otranto”.