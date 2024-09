A Peschici ''La Notte bianca dei bambini''

Per motivi meteorologici, con alto rischio di precipazioni, prenderΓ il via π™œπ™žπ™€π™«π™šπ™™Δ« 12 π™¨π™šπ™©π™©π™šπ™’π™—π™§π™š 2024, non piΓΉ venerdΓ¬ 13, 𝙑𝙖 π™₯π™§π™žπ™’π™– π™šπ™™π™žπ™―π™žπ™€π™£π™š π™™π™š "𝙇𝙖 π™‰π™€π™©π™©π™š π˜½π™žπ™–π™£π™˜π™– π™™π™šπ™ž π˜½π™–π™’π™—π™žπ™£π™ž", un Evento straordinario promosso dal Comune di Peschici.Con lo slogan “solo chi sogna puΓ² volare”, 𝙖 π™₯π™–π™§π™©π™žπ™§π™š π™™π™–π™‘π™‘π™š π™€π™§π™š 18:30, π™‹π™žπ™–π™―π™―π™– π™‹π™šπ™§π™©π™žπ™£π™ž π™¨π™ž π™©π™§π™–π™¨π™›π™€π™§π™’π™šπ™§Γ π™žπ™£ π™ͺ𝙣𝙖 "π™›π™žπ™–π™—π™– 𝙖 π™˜π™žπ™šπ™‘π™€ 𝙖π™₯π™šπ™§π™©π™€", dove i fantastici personaggi saranno i piΓΉ piccoli, coinvolti in divertentissimi intrattenimenti, programmati per stimolare la fantasia.𝙐𝙣𝙖 π™¨π™šπ™§π™–π™©π™–, 𝙖π™₯π™₯π™ͺ𝙣𝙩𝙀, 𝙖𝙑𝙑'π™žπ™£π™¨π™šπ™œπ™£π™– π™™π™šπ™‘π™‘'π™–π™‘π™‘π™šπ™œπ™§π™žπ™–, che incanterΓ con giochi, gonfiabili, truccabimbi, palloncini, genio della lampada, pirati, principesse e gustose leccornie.𝙇𝙖 π™₯π™–π™§π™©π™šπ™˜π™žπ™₯π™–π™―π™žπ™€π™£π™š π™¨π™–π™§Γ π™œπ™§π™–π™©π™ͺπ™žπ™©π™–. Vi aspettiamo, come sempre, numerosi.π™Žπ™ž π™§π™žπ™£π™œπ™§π™–π™―π™žπ™–: il Sindaco Luigi D'arenzo e l'Amministrazione Comunale, gli uffici dell’Ente, la Polizia Locale, la Stazione Carabinieri, le AutoritΓ tutte, la Protezione Civile e quanti collaboreranno per l’ottima riuscita dell’Evento.