Traetta in chiave contemporanea tra Mozart, Beethoven e Chopin

BITONTO - All’interno del Traetta Opera Festival sabato 28 settembre (ore 20.30), nel Teatro Comunale di Bitonto, s’inaugura la rassegna «Ri-letture» dedicata alla letteratura cameristica. E si parte con il recital per pianoforte «Soliloqui» di Maurizio Moretta, musicista dalla solida carriera internazionale che interpreterà una serie di classici del repertorio per ottantotto tasti, tra cui la celebre Sonata «Al chiaro di luna», pagina appartenente al periodo in cui Beethoven decise di rompere gli schemi abituali per sperimentare nuove forme di organizzazione, imponendo anche un nuovo modo di pensare il suono del pianoforte.Il brano verrà introdotto in apertura di concerto dalla rapsodica Fantasia di re di Wolfgang Amadeus Mozart, autore «classico» per definizione chiamato ad aprire un percorso storico che, attraverso Beethoven e il romanticismo di Fryderyk Chopin con i Notturni op. 9 e op. 27 n. 2, i Valzer 1 e 2 dell’op. 69 e la Fantasia-improvviso, approderà alle atmosfere decorative e sinuose dell’Arabesque n. 1 di Claude Debussy per terminare con gli spumeggianti Tre preludi di George Gershwin.«Ri-letture» racchiude tutti i programmi del festival collegati da un dichiarato fil-rouge: un omaggio al «genius loci» Tommaso Traetta attraverso la commissione ad un giovane compositore di un brano dedicato al riformatore del melodramma del Settecento. Un recupero attraverso la lente e il linguaggio della contemporaneità che viene inaugurato con il brano «Run to Your Rest» del giovane Mattia Vlad Morleo, pianista con una predilezione per le atmosfere sonore di Ludovico Einaudi, Yann Tiersen e Wim Mertens.A sua volta Maurizio Moretta, formatosi al Conservatorio Verdi di Milano, oltre ad avere intrapreso una florida carriera concertistica e a collaborare in qualità di solista con orchestre prestigiose, è reduce da una lunga tournee in Cina comprendente ben venticinque esibizioni. Già docente di pianoforte al Liceo Appiani di Monza, è direttore e docente in pianoforte al Civico Istituto Musicale Dongo Menaggio Porlezza e direttore artistico del Festival Internazionale Pianomaster, del Varenna Festival e del Concorso Lirico Internazionale Giuditta Pasta di Saronno.Altra «Ri-lettura», con Chopin affiancato da un inedito omaggio a Traetta di Massimo Parente, è in programma con il pianista Martin Kasik domenica 29 settembre (ore 20.30), sempre al Teatro Comunale di Bitonto, dove in mattinata (ore 11) è previsto un nuovo «Concerto aperitivo» con il quartetto di trombe Tonantis Aes impegnato in un repertorio di musiche dal Settecento ai giorni nostri incluso un ulteriore nuovo tributo a Traetta, stavolta di Paolo Messa.Costo dei biglietti 2 euro. Info 080.3742636 - www.traettafestival.it - biglietteria@traettafestival.it