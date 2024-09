Martano, a ottobre i corsi di teatro di ‘Spitha’

MARTANO - In partenza a ottobre 2024 le attività formative e artistiche dell’Ass. Culturale Teatrale e Musicale SPITHA – Suoni Poesia Interpretazione Teatro Arte. I quattro corsi in partenza saranno tenuti da docenti qualificati e si svolgeranno presso il Comune di Martano (LE).CORSO DI TEATRO (per bambini, ragazzi, adulti)Diretto da Maria Margherita Manco, il corso di teatro è rivolto a tutte le fasce d’età, dai 6 anni in su. La didattica sarà incentrata su recitazione, dizione, uso della voce, improvvisazione, training, espressività, conoscenza di sé, uso e consapevolezza del corpo. Il corso è rivolto a chi vuole approcciarsi alla recitazione in modo ludico e a chi vuole intraprendere un percorso professionale. Per questi ultimi ci sarà la possibilità di entrare nella Compagnia Teatrale Spitha. La novità è che verrà costituita anche una Compagnia costituita esclusivamente da ragazzi e giovani (dai 7 ai 17 anni).CORSO DI DIZIONE E COMUNICAZIONEIl corso è rivolto ad adulti, docenti e professionisti, a chiunque voglia approfondire le principali tecniche di comunicazione ed espressione, soprattutto a chi ha spesso necessità di parlare in pubblico. Le discipline di lavoro saranno dizione, fonetica, tecniche di respirazione, consapevolezza e uso della voce, comunicazione, verbale e non verbale, lettura ad alta voce.CORO (per bambini, ragazzi, adulti)Diretto dal M° Marco Della Gatta, il coro svilupperà le principali attività quali canto, canto corale, espressività vocale, ritmo, body percussion.TOY ORCHESTRANovità assoluta e unica nel suo genere è la formazione della Toy Orchestra, diretta dal M° Marco Della Gatta. Un’orchestra di giocattoli musicali per tutti i livelli e tutte le età che fa musica non solo per gioco ma anche in modo serio, da Mozart a Super Mario.Inizio corsi: mercoledì 9 ottobre a Martano (LE)Info: 340/7329797 (segreteria); 338/4960251 - 347/7377911 - 3514919982 (docenti)