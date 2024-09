Tragedia a Foggia: addio a Giampiero Angelini, 17enne vittima di un incidente stradale

FOGGIA - Questa mattina, nella chiesa del Sacro Cuore di Foggia, si sono tenuti i funerali di Giampiero Angelini, il giovane diciassettenne che ha perso tragicamente la vita in un incidente stradale nella notte tra sabato e domenica scorsi. Alla guida di un'auto, senza patente e minorenne, Giampiero si è schiantato contro un albero, perdendo la vita sul colpo.

Un’intera comunità si è stretta attorno alla famiglia per l’ultimo saluto, in un’atmosfera di dolore e sgomento. La chiesa era gremita di persone: familiari, amici e conoscenti, ma soprattutto i suoi compagni di scuola della 4B dell'indirizzo informatico, che con lui avevano condiviso l'anno scolastico fino a giugno. Tanti di loro indossavano una maglietta con la foto del loro amico scomparso, un gesto simbolico per onorare la sua memoria e mantenere vivo il ricordo.

Durante l’omelia, don Antonio Campo, vice parroco e incaricato dell’oratorio del Sacro Cuore, ha espresso parole toccanti: "Diciassette anni sono fatti per vivere, per spiccare il volo. Per sognare, vedere la vita davanti a sé. Non assolutamente per vederla interrotta così inaspettatamente." Un pensiero che ha commosso i presenti, rievocando la breve ma intensa vita di Giampiero e il sogno infranto di un futuro che sembrava pieno di promesse.

Don Antonio ha poi aggiunto un riflessivo appello ai giovani, sottolineando l'importanza di dialogare con le nuove generazioni: “Noi adulti abbiamo bisogno dei giovani, delle loro domande. Abbiamo bisogno di essere aiutati a voler loro bene, a fare qualcosa che li faccia stare bene. Metterci in gioco tutti quanti perché certe storie non sono più ammissibili."

L'intervento di don Antonio ha voluto non solo offrire conforto in un momento di profonda sofferenza, ma anche far riflettere sulle responsabilità collettive della comunità, soprattutto nei confronti dei più giovani.

Intanto, le indagini sull’incidente proseguono. La polizia locale sta effettuando tutte le verifiche per chiarire la dinamica dell'accaduto, in particolare per capire come mai Giampiero fosse alla guida di un'auto, nonostante fosse sprovvisto di patente e ancora minorenne. Decisive potrebbero essere le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero fornire ulteriori dettagli sull’incidente.

La tragica morte di Giampiero Angelini ha lasciato un vuoto profondo non solo tra i suoi cari, ma anche nella comunità di Foggia, che oggi si interroga su come evitare che simili tragedie possano ripetersi.