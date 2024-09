Tragedia sfiorata alla stazione di Bari Palese: donna attraversa i binari davanti a un Frecciarossa in arrivo

BARI - Una scena che poteva trasformarsi in una vera e propria tragedia è stata ripresa e diffusa sui social: alla stazione di Bari Palese, una donna ha attraversato i binari poco prima del passaggio di un treno ad alta velocità Frecciarossa, ignorando il sottopasso pedonale disponibile.

Il video, ripreso da un telefonino e condiviso su TikTok, è rapidamente diventato virale, attirando l’attenzione e l’indignazione di molti utenti. Nelle immagini si vede la donna attraversare i binari nonostante il rischio imminente e la presenza di un treno in arrivo a velocità sostenuta.

L'episodio ha suscitato preoccupazione tra i viaggiatori e i pendolari, mettendo in luce l’importanza di rispettare le norme di sicurezza nelle stazioni ferroviarie. Le autorità ricordano che l'attraversamento dei binari in luoghi non consentiti non solo è estremamente pericoloso, ma è anche severamente punito dalle leggi vigenti.

Fortunatamente, l'incidente è stato evitato, ma resta alta l’attenzione sulla sicurezza ferroviaria per prevenire episodi simili che potrebbero avere conseguenze drammatiche.