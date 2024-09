Taranto, il 5 ottobre VII Convegno nazionale di Medicina dello sport Magna Grecia e Anasmes

TARANTO - Sport, Salute e Benessere saranno il filo conduttore del Convegno sulla Medicina della sport che avrà luogo al Circolo ufficiale della Marina Militare il 5 ottobre 2024 con inizio lavori alle 8:30 del mattino. - Sport, Salute e Benessere saranno il filo conduttore del Convegno sulla Medicina della sport che avrà luogo al Circolo ufficiale della Marina Militare il 5 ottobre 2024 con inizio lavori alle 8:30 del mattino.





Ad organizzare l’importante appuntamento con 10 crediti ecm per tutte le specializzazioni mediche (Tecnico Ortopedico; Fisioterapista; FarmacistaOspedaliero; Farmacista Di Altro Settore; Farmacista Territoriale; Biologo; Tecnico Sanitario Laboratorio Biomedico; Ostetrica/O; Tecnico Sanitario Laboratorio Biomedico; Tecnico Sanitario Di Radiologia Medica; Infermier), sarà anche quest’anno la dr.ssa Raffaella Frascella.





Obiettivo del convegno è la conoscenza e l’approfondimento dei vantaggi dello sport di come siano legati al benessere fisico, poiché l'esercizio regolare permette di prevenire molte patologie croniche. L'attività fisica, infatti, contribuisce alla riduzione delle malattie cardiovascolari, metaboliche e neoplastiche, abbassando il rischio di ipertensione. Studi recenti hanno messo in evidenza i benefici dello sport nella prevenzione dell'Alzheimer e di altre malattie neurodegenerative. Difatti, l'attività sportiva riduce lo stress, l'ansia e la depressione, migliora l'umore, favorisce il sonno, il rilassamento e rafforza l'autostima. Inoltre, migliora l'accettazione della disabilità e favorisce il regolare sviluppo psicofisico nell'età pediatrica.





I lavori saranno divisi in tre sessioni. La prima con inizio alle 9:30 sarà dedicata alla nutrizione e sport, la seconda sessione con inizio alle 12:30 si occuperà di traumi dello sport e riabilitazione. La terza e ultima sessione sarà dedicata al cuore e sport.





Programma





08.30 Registrazione partecipanti





08.50 Saluti delle autorità e Università di Chieti





C. Della Penna - Docente di Storia Contemporanea e Storia Sociale presso la Facoltà di Scienze Sociali dell'Università "Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara





V.G. Colacicco - Direttore Generale ASL Taranto G. Cardella - Direttore Distretto Unico ASL Taranto





G. Ronzino - Direttore Dipartimento cure primarie e integrazione socio sanitaria





C. Nume - Presidente Ordine dei Medici di Taranto





R. Melucci - Sindaco di Taranto





C. Miniero - Arcivescovo di Taranto





V. D’Elia - Circolo Ufficiali Marina Militare Taranto





F.R. Fiorentini - Comandante dei Carabinieri di Taranto





09.00 Apertura lavori e introduzione al corso R. Frascella





Sessione 1





Nutrizione e sport





Moderatori: F. Levino, L. Sabatino





09.30 Alimentazione supplementazione e benessere fisico





M. Di Clemente





10.00 Trattamento interventistico avanzato del dolore: Radiofrequenza Pulsata





D. Zollino





10.30 Benessere con lo sport in età pediatrica





E. Sancesario





11.00 Coffee Break





11.30 Sarcopenia e trattamento riabilitativo





R. Frascella





12.00 Benefici con lo sport nei bambini con DSA





A.C. Dellarosa





Sessione 2





Traumi da Sport e riabilitazione





Moderatori: A. Cortese, A. Scardicchio





12.30 Riabilitazione con lo sport





N. Amati





13.00 Lesioni da overuse nello sportivo





A. Aloisi





13.30 Splenectomia d'urgenza dopo trauma da sport





G. Bellanova





14.00 Light lunch





14.30 Sport-terapia





G. Palumbo





15.00 Lo sport nella storia





C. Della Penna





15.30 Riabilitazione in acqua





F.M. Manozzi





16.00 Miolesioni: La terapia con lo sport





G. Felzani





16.30 Patologie urologiche ed attività fisica sport





G. Galeone





Sessione 3





Cuore e sport





Moderatori: A. Ostillio, G. Palumbo





17.00 Lo sport in cardiologia: ipertensione arteriosa, scompenso cardiaco cronico, cardiopatia ischemica, valvulopatie, aritmie in soggetti con terapia farmacologica. Quali limitazioni all’attività sportiva non agonistica?





M. Orlando





17.30 I benefici dello sport negli anziani





G. Lantone





18.00 Sport e doping





A. Stanca





18.30 La tutela legale nelle attività sportive agonistiche





M.L. Tritto





19.00 Bigoressia e Vigoressia





A. Leone





19.30 Discussione sugli argomenti trattati





19.45 Take home message e Test ECM





20.00 Chiusura dei lavori