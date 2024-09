'Dolce pepe', la favola senza glutine di Susy

- In stand-bye in Terra d’Otranto un progetto molto originale e innovativo, che profuma di dolcezza, ma anche di inclusività.E’ firmato da Susanna “Susy” Pepe, della storica “Masseria Ficazzana” situata nel sud Salento, fra Salve e il mar Jonio (Lecce).“E’ un progetto – premette l’imprenditrice - a cui lavoro da diverso tempo e adesso che prende corpo ne sono davvero orgogliosa perché mi coinvolge molto dal punto di vista umano”.Dopo la visibilità planetaria conquistata col suo rustico dolce (“Dolce Perla”) al Concorso Internazionale di Alta Pasticceria Francese (medaglia d’oro, novembre 2023), la vulcanica Susy dunque ha pensato ai bambini celiaci, e mentre parla con noi si sentono in sottofondo le loro vocine.“Visto che il mondo è dei Bambini, vorrei che, almeno per una volta, questi piccoli si sentissero protagonisti, insieme alla fatina Dolce Pepe, di una fiaba allegra e divertente, tutta all’insegna della celiachia”.“Parla, appunto, di una fatina, anzi, di una bacca di Pepe Rosa che accidentalmente cade in un sacco di farina e si trasforma in una fatina celiaca. Con tutti i problemi e le avventure che dovrà affrontare in seguito a questa sua nuova situazione”.“La celiachia, questa volta, è intesa non come un problema, una barriera, ma come uno strumento di inclusione e un mezzo per superare i limiti imposti dalla malattia”.“Dolce Pepe è nata come un gioco, uno scherzo del destino, che mi coinvolge sia come titolare della mia Azienda, che produce Pasticceria Senza Glutine, sia personalmente, perché, dopo tanti anni di attività, ho scoperto di essere celiaca anche io”.“Dolce Pepe, la bacca di Pepe Rosa, che cade in un sacco di farina e diventa una fatina celiaca, mi rappresenta perfettamente: da quel momento le spuntano le ali, si trasforma in una fata stravagante e pazzerella, dotata di un’immensa energia per affrontare le mille avventure della vita”.“Racconterò personalmente le zuccherate vicende di Dolce Pepe con appuntamenti quotidiani sui canali social Facebook, Instagram e Tik Tok, tra luci, canzoncine e colori di un mondo fatato. Il primo video della serie è disponibile su Youtube a partire dalle ore 19”.