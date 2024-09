Trani Triathlon Sprint: organizzazione impeccabile in uno scenario splendido tra agonismo, spettacolo e solidarietà

TRANI - Un vero e proprio evento spettacolare per la città di Trani tra agonismo e solidarietà. Una straordinaria partecipazione di atleti da ogni parte d’Italia, dal Trentino alla Sicilia, in totale 264 gli iscritti, per la VI edizione della TRANI TRIATHLON SPRINT, svoltasi domenica 15 settembre e organizzata dalla “Atletica Tommaso Assi Triathlon Team”, sotto l’egida della FITri e con il patrocinio di Regione Puglia, Città di Trani e Lega Navale di Trani. Promossa per il secondo anno consecutivo al rango di gara “Gold”, la competizione - giunta alla sesta edizione - è la 3^ tappa del prestigioso circuito “Nazionale”, unica tappa del Mezzogiorno su quattro, valida anche per il Campionato Regionale individuale ed a squadre Age Group.Un inizio in pompa magna con l’inno nazionale eseguito dalla Fanfara del Corpo della Guardia di Finanza per celebrare il duecentocinquantesimo anniversario dalla fondazione. A dare lustro alla manifestazione, oltre alla presenza del presidente della ASD “Tommaso Assi”, Giovanni Assi, anche quella del Presidente Nazionale della Federazione Italiana Triathlon Riccardo Giubilei e di quello regionale Antonio Tondi, del consigliere nazionale pugliese neoeletto del Fitri Nicola Intini, del presidente del CONI Puglia Angelo Giliberto, con il delegato CONI BAT Antonio Rutigliano ed il referente cittadino CONI Anselmo Mannatrizio. Sullo sfondo la bellezza incontestabile della baia del Pescatore sul Lungomare di Colonna, del Monastero di Santa Maria di Colonna e di tutta la Perla dell’Adriatico.La gara, che godeva della media partner di RAI Puglia e Bike TV, si è sviluppata nell’area che va da Piazza Marinai d’Italia, l’head quarter dell’intera manifestazione, a tutto il lungomare, da via Tasselgardo a via Malcangi, fino a via Bisceglie (Ponte Lama) e al Monastero di Colonna (zona cambio bici).Una folla festante ha incitato i triatleti durante il percorso, dallo start sino al traguardo.Per la Trani Triathlon Sprint 2024, gli atleti, nonostante le incerte condizioni meteo, hanno raggiunto il traguardo dando tutto in termini di impegno e di energie dopo 750 metri a nuoto, 20 km in bici e 5 km di corsa.Si è partiti con la gara femminile nella quale ha tagliato per prima il traguardo in meno di un’ora la pisana ventiduenne Anita Ghelardoni (cat. S1) della Firenze Triathlon con un tempo di 58:26. La giovane toscana viene dal mondo del nuoto, ha nuotato fino a quando è arrivato il Covid, periodo in cui l’unica attività possibile era la bicicletta. Dopo la pandemia ha iniziato a gareggiare per il triathlon. Immediatamente dopo, a 2 minuti e 8 secondi, ha varcato il traguardo Nicoletta Santonocito (categoria S2) della K3 Cremona e terza, unica pugliese sul podio, Vanessa Lafronza (cat. S1) di Giovinazzo (Ba) che gareggia per la Raschiani Triathlon Team di Pavia.Per la gara maschile ha trionfato in 53:32 il romano Giorgio Vicari (cat. S1), tra i quotati specialisti partecipanti e Best Rank della Minerva Roma. Sempre in meno di un’ora, ad appena 3 secondi dal vincitore, Enrico Schiavino (cat. S3), anch’egli favorito prima della gara, seguito da Salvatore Maccarone (cat. S1) con un tempo di 54:20. Entrambi gli atleti militano nella Magma Team. Nella top ten di questi ironmen come primo pugliese Marcello Roncone (cat. S4), arrivato ottavo con un tempo di 55:50, della Freedogs di Castellana Grotte.Grande attenzione al connubio tra sport e sociale e al binomio sport e salute, cardini sui quali l’Atletica Tommaso Assi e in particolare la famiglia Assi puntano da sempre, grazie alla partnership con la LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) magnificata dalla presenza in conferenza stampa di presentazione dal professor Francesco Schittulli, Presidente Nazionale LILT e per la gara di Michele Ciniero, Presidente LILT BAT.All’impeccabile l’organizzazione della A.S.D. Tommaso Assi, egregiamente coordinata dal referente del settore triathlon Paolo Manno e dal direttore di gara Giampiero Angelilli e supportata dal consiglio del direttivo, con le tante Associazioni di volontariato e il coordinamento della Polizia Municipale di Trani affidato al Comandante del Corpo Municipale della Polizia Locale Leonardo Cuocci Martorano e al Magg. Domenico Miccoli, impegnati a rendere confortevoli e sicure le gare, va il plauso delle autorità sportive presenti. Un apprezzamento speciale da parte del direttivo della ASD Tommaso Assi va al capitano Antonino Indelicato della Capitaneria di Porto di Barletta per la professionalità espressa in funzione dello svolgimento della gara nello specchio acqueo.Per lo svolgimento in massima sicurezza di tutta la manifestazione indispensabile l’impegno del Comandante Provinciale dei Carabinieri della BAT il Colonnello Massimiliano Galasso, del Comandante Legione Allievi di Bari della Guardia di Finanza Generale Marco Lainati, del comandante provinciale di Barletta Colonnello Pierluca Cassano e del Comandante della Guardia di Finanza di Trani Capitano Giorgio Di Giovanni.Una grande festa dello sport sempre più proiettata a diventare un evento spettacolo, anche grazie al particolare coinvolgimento di pubblico e atleti promosso dai due eccellenti e preparati speaker Veronica Bellandi Bulgari e Paolo Liuzzi, aiutati dalle sonorità di alcuni dj che si sono avvicendati alla consolle.«Trani diventa sempre più splendido palcoscenico di eventi di caratura sportiva di assoluto rilievo – ha commentato il presidente dell’A.S.D. Atletica Tommaso Assi, Giovanni Assi. L'assegnazione dell'unica tappa nel Mezzogiorno di un circuito nazionale con sole 4 gare in Italia a soli 6 anni dalla nascita della divisione triathlon Tommaso Assi, oltre ad essere un grande riconoscimento per questa associazione, grazie al lavoro svolto dai responsabili tecnici Manno e Angelilli e da tutti i tesserati dell'Asd Tommaso Assi, è per noi il punto di partenza per traguardi sempre più ambiziosi a cui quest'associazione ci ha abituato. Dopo il campionato nazionale di corsa su strada e il riconoscimento Coni della stella di bronzo al merito sportivo, l’ASD Assi punta a crescere sempre di più nell'ambito dello sport nazionale senza dimenticare l'aspetto solidaristico che negli anni ci ha sempre visto al fianco dei meno fortunati per sostenerli, soprattutto per lanciare messaggi sull'importanza dello sport nella società. Quest’anno abbiamo puntato sulla LILT. Un grazie alla vice presidente Coni Silvia Salis e al presidente Fitri Riccardo Giubilei».Un ringraziamento corale da parte del direttivo va infine a tutti corpi d’arma, le associazioni e partner che hanno partecipato: Capitaneria di Porto Di Barletta, Guardia di Finanza con la Fanfara, Arma dei Carabinieri per l’ordine pubblico, LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, FIAB Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, USL BAT con acqua scooter, S.C.S.N. Gruppo Salvataggio Nautico con unità cinofile, OER, Associazione Polizia Di Stato. https://www.icron.it/live/classifica/20243300/MASCHILE/tipoVis=ASS,filterGender=MASCHILE e di quella femminile: www.atleticatommasoassi.it/ || www.facebook.com/ASDTommasoAssi/ e Instagram: https://www.instagram.com/tommasoassitriathlonteam/